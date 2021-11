RPCS3 affirme qu'Alder Lake est de loin le meilleur pour l'émulation de la PS3, mais il y a un avertissement.



RPCS3 est le premier logiciel émulateur de PlayStation 3 au monde. Il permet aux utilisateurs de jouer à leurs propres extraits de jeux commerciaux PlayStation 3. Le mois dernier, le projet a annoncé qu'il était désormais capable de démarrer tous les titres de jeux sortis pour la PS3. Les progrès ne s'arrêtent pas là, cependant, et il reste encore beaucoup à faire.







La nature ouverte et populaire de projets tels que les émulateurs de jeux peut leur permettre de pivoter rapidement et de prendre en charge des fonctionnalités que les logiciels commerciaux chargés de comités ne veulent ou ne peuvent pas mettre en œuvre. Plus précisément, nous parlons de la prise en charge de jeux d'instructions nouveaux et ésotériques. RPCS3 était l'une des très rares applications d'utilisateur final à prendre en charge les instructions TSX d'Intel, et l'équipe s'est chargée d'ajouter la prise en charge d'AVX-512 l'année dernière après la sortie des puces Tiger Lake d'Intel.



Normalement, on ne pense pas que des instructions comme AVX soient utiles pour les logiciels clients. Normalement, les discussions sur les mathématiques à vecteur large sont limitées à l'espace scientifique et au calcul haute performance. En fait, les registres de 512 bits de large utilisés pour les instructions AVX-512 sont très utiles pour émuler le processeur Cell d'IBM, unique à la PlayStation 3. Sans eux, l'émulateur doit diviser le travail en petits morceaux, ce qui entraîne une baisse significative des performances.







La famille des processeurs Core de 12e génération d'Intel, dont le nom de code est "Alder Lake", ne prend pas officiellement en charge AVX-512. Il y a eu quelques messages confus de la part d'Intel sur cette partie, mais le sentiment que la société a réitéré à plusieurs reprises est que les pièces de bureau Alder Lake n'ont pas de support AVX-512, et ce sera le cas si vous vérifiez vous-même sur quelque chose comme un Core i9-12900K, au moins dans sa configuration par défaut.



Le fait est que, comme les passionnés l'ont découvert au cours des deux dernières semaines depuis leur lancement, les puces de 12e génération d'Intel prennent effectivement en charge AVX-512, mais seulement si vous désactivez tous les "E-cores" sur les puces. Si vous vous souvenez, les processeurs Alder Lake sont divisés entre les cœurs "Performance" et "Efficacité". Ces deux types de cœurs sont en fait des architectures de processeur totalement différentes, et les cœurs d'efficacité ne prennent pas en charge AVX-512. Il n'existe actuellement aucun moyen simple de s'assurer que le travail d'AVX-512 n'est pas programmé sur un cœur d'efficacité et ne déclenche pas une exception, c'est pourquoi Intel a simplement désactivé AVX-512 sur l'ensemble de la puce pour le moment.



Heureusement, certaines cartes mères ont la possibilité de l'activer si les E-cores sont désactivés. Ainsi, lorsque les gens seront en mesure d'activer AVX-512 sur Alder Lake, des applications comme RPCS3 pourront l'utiliser. Dans le cas spécifique de l'émulateur PlayStation 3, l'activation d'AVX-512 a un impact sur les performances qui varie quelque peu (en fonction de la façon dont le jeu utilise le processeur Cell), mais il est significatif dans la plupart des cas.











Alder Lake a plus d'atouts dans le RPCS3 que le simple AVX-512, cependant. Après tout, les processeurs Rocket Lake de 11e génération supportaient également les vecteurs ultra-larges. L'équipe de l'émulateur a effectué une comparaison horloge par horloge et cœur par cœur entre le Core i9-11900K et le Core i9-12900K en exécutant le titre exigeant God of War : Ascension. Ce n'est qu'une brève comparaison dans une seule partie du jeu, mais la différence est claire : le 12900K gagne 10 FPS (environ une amélioration de 15%) par rapport à son prédécesseur de dernière génération.



Cela fait d'Alder Lake, et de loin, la plateforme la plus rapide pour l'émulation RPCS3, car Rocket Lake utilisait déjà son support AVX-512 pour dépasser les puces Zen 3 d'AMD lors de l'émulation de la machine rétro. (C'est vrai : la PS3 est sortie il y a quinze ans et deux jours. Comment va votre dos, grand-père ?) Tout n'est pas sombre pour AMD, cependant ; les pièces Zen 2 et Zen 3 de la société sont très performantes pour tous les jeux PS3, sauf les plus exigeants.



Si vous souhaitez commencer à utiliser RPCS3, il vous faut d'abord une PlayStation 3. L'utilisation légitime de l'émulateur pour jouer à des jeux au détail commence et se termine par le rippage de votre propre contenu, ce qui inclut le firmware du système et les clés de licence. Si vous disposez du matériel nécessaire, consultez le guide de démarrage rapide de l'émulateur. Si vous souhaitez contribuer au projet open-source, vous pouvez également vous rendre sur le dépôt Github du projet pour commencer.



