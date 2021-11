TECHPOWERUP nous propose le test du boitier PC : XPG Cruiser.







Le XPG Cruiser que nous examinons ici est le deuxième châssis "Super Mid-Tower" de XPG après leur Battlecruiser, qui était l'un des premiers boîtiers de la marque. Connu à l'origine comme la marque de jeux d'ADATA et se concentrant sur la mémoire et les produits de stockage, XPG a travaillé dur pour étendre sa gamme de produits avec des offres axées sur les passionnés et les jeux dans diverses catégories, y compris les périphériques, le refroidissement, les accessoires et les boîtiers.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP