Méfiez-vous de cette escroquerie Zelle qui vise à voler vos identifiants bancaires.



Alors que les ransomwares et la cybercriminalité font constamment la une des médias électroniques traditionnels, les utilisateurs de la banque Zelle sont également la cible d'escrocs. Pire encore, après s'être fait voler des fonds sur leurs comptes bancaires, les victimes ne trouvent que peu ou pas d'aide auprès de leurs institutions bancaires pour récupérer l'argent volé.







Les personnes qui se font escroquer de l'argent via leur compte Zelle n'ont rien de nouveau. Cela se produit depuis plusieurs années. Les cybercriminels ont utilisé une multitude de tactiques pour escroquer d'importantes sommes d'argent à des propriétaires de comptes peu méfiants. Les victimes se tournent vers leurs institutions financières dans l'espoir d'obtenir de l'aide, mais les banques refusent de leur prêter main forte. Nombreux sont ceux qui se retrouvent dans une situation désespérée alors qu'ils essaient de trouver un moyen de récupérer leur argent durement gagné, et pour certains, cela signifie la ruine financière totale.



Le plus récent de ces stratagèmes consiste en un message texte envoyé sur le téléphone d'une personne, qui semble provenir de sa banque. Le texte indique que quelqu'un a tenté de retirer une grosse somme d'argent de leur compte bancaire pour la déposer sur leur compte Zelle, que certains ne se souviennent même pas avoir eu. Le message donne la possibilité de répondre "Oui", "Non", ou "1" pour refuser. Quelle que soit l'option choisie, les destinataires sont immédiatement appelés par quelqu'un qui prétend être un représentant de la banque. Le numéro de téléphone entrant est également souvent usurpé, de sorte qu'il semble provenir de la banque de la personne.



Afin de "vérifier l'identité" de la personne qu'il appelle, l'interlocuteur lui demande son nom d'utilisateur de banque en ligne. Et là, les choses se gâtent rapidement. Lorsque le client donne à l'appelant son nom d'utilisateur, le criminel l'utilise pour entrer sur le site Web de la banque. En fait, l'appelant effectue une sorte de transaction sur le site Web afin de générer un "code d'accès". Cela se fait souvent en utilisant la fonction "mot de passe oublié". En général, à ce stade, le client reçoit un e-mail ou un autre texte, qui provient en fait de la banque, avec un code d'accès unique. Il est ensuite demandé au client de relire ce code à l'appelant. Ce dernier utilise alors le code pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur, ce qui permet à l'escroc de contrôler l'ensemble du compte en ligne.







Une fois que l'escroc a pris le contrôle du compte bancaire, il procède à divers dépôts sur d'autres comptes et vide tous les fonds du client. Lorsque la victime se rend compte de ce qui s'est passé, la plupart des gens contactent immédiatement leur banque. Malheureusement, la plupart des personnes prises dans ce type de hameçonnage par contact direct découvrent rapidement que de nombreuses banques ne sont pas disposées à les aider de quelque manière que ce soit à récupérer les fonds volés. Les banques considèrent que c'est le consommateur qui est à l'origine de la transaction et qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de la protection "transaction non autorisée" de la Réglementation E. L'argument est que la transaction a été manipulée par le consommateur. L'argument selon lequel la transaction a été manipulée par une autre personne dans le but de voler leur argent et qu'il ne s'agit donc pas d'une transaction légale, est malheureusement tombé dans l'oreille d'un sourd jusqu'à présent pour la plupart des gens.



Pour être clair, d'autres méthodes d'escrocs tombent clairement sous la protection de la Réglementation E. Si une personne autre que le titulaire du compte bancaire initie la transaction, même si elle manipule le client pour qu'il partage ses identifiants de connexion, la fraude est couverte. Mais si c'est un consommateur qui initie la transaction, même sous de faux prétextes, l'argument n'est pas aussi fort et peut être considéré comme non couvert.



Toute personne qui a été victime d'escroqueries de ce type et qui s'est heurtée à la résistance de sa banque pour récupérer les fonds a la possibilité de faire entendre sa voix. Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) s'est attaqué aux outils de paiement technologiques. Dans une déclaration récente, il a déclaré : "Les consommateurs attendent certaines garanties lorsqu'ils traitent avec des entreprises qui déplacent leur argent. Ils s'attendent à être protégés contre la fraude et les paiements effectués par erreur, à ce que leurs données et leur vie privée soient protégées et ne soient pas partagées sans leur consentement, à bénéficier d'un service clientèle réactif et à être traités de manière égale en vertu de la législation applicable."



Le CFPB recueille les plaintes des personnes qui estiment ne pas avoir été suffisamment aidées par leurs institutions financières en matière de fraude. Si vous pensez faire partie de ce groupe de personnes, vous pouvez envoyer un courriel à : BigTechPaymentsInquiry@cfpb.gov. Vous devez inclure "Docket No. CFPB-2021-0017" dans la ligne d'objet du message. Vous devez cependant vous dépêcher, car la date limite pour déposer votre plainte est le 6 décembre 2021.



HOTHARDWARE