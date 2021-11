La souris Logitech G303 Shroud supportée par le G HUB 2021.12.







Après la grosse mise à jour 2021.11 du G HUB qui comporte un nouvel outil d'appairage des périphériques sans fil G, Logitech nous propose déjà la mise à jour 2021.12.







Il est cette fois-ci question du support de la nouvelle souris G303 Wireless Gaming Mouse Shroud Edition qui est une réédition de la G303 Daedalus Apex originale et qui a été conçue en collaboration avec le streamer Shroud bien connu de nombreux joueurs. La G303 utilise désormais la technologie sans fil propriétaire LIGHTSPEED, le capteur optique HERO 25K et propose une autonomie de 145 heures. Ce n'est, pour rappel, pas la première fois que Shroud prête son nom à un périphérique de jeu Logitech puisque nous avons déjà eu droit à des éditions Shroud de la souris PRO Wireless, du clavier PRO X ou encore du casque audio PRO X Wireless.



Par ailleurs, le G HUB 2021.12 contient des profils pour quelques jeux supplémentaires :



- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles,

- JETT : The Far Shore + Original Soundtrack Bundle,

- Marvel's Guardians of the Galaxy,

- NASCAR 21 : Ignition,

- Riders Republic.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Application G HUB 2021.12.4779 pour les périphériques de jeu Logitech et Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



