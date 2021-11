Les pédales Asetek Invicta Sim Racing sont désormais disponibles en pré-commande.

Les pédales Asetek Invicta Sim Racing sont désormais disponibles en précommande.



Asetek a annoncé que ses pédales Invicta Sim Racing sont disponibles en précommande. Présentées au début de l'année, les pédales Invicta Sim Racing d'Asetek sont des pédales de simulation de course de première qualité destinées aux simulateurs de course les plus compétitifs, offrant une expérience d'immersion totale similaire à la conduite d'une véritable voiture de course.







Les pédales Asetek Invicta Sim Racing comprennent une solution de pédale d'accélérateur et de frein et un embrayage supplémentaire vendu séparément. Les pédales de simulation de course offrent un contrôle et une sensation de course authentiques. Grâce au logiciel intuitif RaceHub conçu par Asetek, les utilisateurs peuvent effectuer des réglages rapides et calibrer facilement les pédales Invicta.



"Lors de l'innovation des pédales Invicta, il était essentiel de concevoir un produit haut de gamme qui donne aux simulateurs de course la sensation d'une vraie voiture de course tout en améliorant leurs performances et en simplifiant la personnalisation. Nous avons suscité beaucoup d'intérêt lors de la démonstration de nos pédales Invicta à des événements de simulation de course et de sport automobile, notamment à l'ADAC SimRacing 2021 Expo et au Padborg Park au Danemark", a déclaré André Sloth Eriksen, PDG et fondateur d'Asetek.



Eriksen poursuit : "C'est incroyable de voir l'excitation lorsque les gens essaient les pédales Invicta alors qu'ils éprouvent le frisson de ce que l'on ressent en pilotant une vraie voiture de course. Avec tous ces retours positifs, nous avons décidé d'ouvrir les pré-commandes."



Bonus de précommande



Les personnes qui précommandent des pédales Invicta seront automatiquement inscrites pour gagner plusieurs prix intéressants. Voir la liste des prix ci-dessous :



- Pour les 500 premières précommandes, une fois expédiées, Asetek tirera au sort 5 gagnants qui recevront chacun par e-mail un chèque-cadeau d'une valeur de 100 $US à utiliser pour des achats sur la boutique en ligne Asetek SimSports.

- Pour les 1 000 premières précommandes, Asetek tirera au sort 5 gagnants qui recevront chacun par e-mail un chèque-cadeau d'une valeur de 200,00 USD à utiliser pour des achats sur la boutique en ligne Asetek SimSports.

- Pour les 1 500 premières précommandes, Asetek tirera au sort un gagnant qui recevra un PC de jeu de simulation de course personnalisé Asetek SimSports.

- Pour les 2 000 premières précommandes, Asetek tirera au sort 5 gagnants qui recevront chacun une séance de coaching de performance personnelle avec Saga Performance.

- Pour les 2 500 premières précommandes, Asetek tirera au sort un gagnant qui recevra un voyage "tous frais payés" au siège d'Asetek SimSports, à Aalborg, au Danemark, avec une séance d'entraînement à la simulation de course avec Valdemar Eriksen, véritable pilote de voiture de sport et de simulation, et une visite des installations d'Asetek SimSports.



En plus des pédales Invicta, Asetek proposera également des plaques de pédales remplaçables pour une sensation plus confortable pour les coureurs sans chaussures. Restez à l'écoute pour d'autres produits SimSports d'Asetek, y compris les empattements, les volants, les leviers de vitesse et d'autres options de personnalisation pour l'utilisateur final.



Fixation des prix



- Pédales de frein et d'accélérateur Invicta : 699 euros,

- Système d'embrayage Invicta : 299 euros.



Pour en savoir plus sur le bonus de précommande, Cliquez ICI.



VORTEZ