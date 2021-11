Le 27EP950-B de LG est un écran professionnel EL organique 4K de 26,9 pouces avec un rapport de contraste de 1 000 000 : 1.



Un nouveau modèle de la série d'écrans organiques EL professionnels "LG UltraFine Display OLED Pro", mesurant 26,9 pouces et capable de supporter une résolution 4K, a été présenté. Les ventes aux États-Unis commenceront vers la fin du mois de novembre.















L'utilisation d'un panneau EL organique avec la possibilité de moduler la luminosité en unités de pixels permet une large gamme de luminosité, de 0,0005 cd/m2 ou moins dans les parties sombres à un maximum de 500 cd/m2 dans les zones lumineuses, ainsi qu'un rapport de contraste élevé de 1.000.000 : 1. En outre, il a reçu la certification "VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400", qui permet une expression des couleurs aussi proche du noir véritable que possible sans sacrifier la qualité. Les spécifications principales comprennent environ 1,07 milliard de couleurs d'affichage, une couverture de 99 % de DCI-P3/Adobe RGB, un temps de réaction de 1 milliseconde, une fréquence de rafraîchissement de 60 images par seconde et des angles de vision horizontaux/verticaux de 178 degrés. Les interfaces d'entrée sont HDMIx1, DisplayPortx2, USB Type-Cx1, USB 3.0x3, et l'USB Type-C a une fonction Power Delivery jusqu'à 90W. L'USB Type-C dispose d'une fonction Power Delivery allant jusqu'à 90W.



Le support comprend un pivot à 90 degrés et un réglage en hauteur de 110 millimètres et le support VESA offre un pas de 100x100 millimètres. Les dimensions extérieures sont de 624 mm en largeur, 239 mm en profondeur, 477 à 587 mm en hauteur et le poids est de 4,8 kg.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix de ce chiot est d'environ 3 000 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP