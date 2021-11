Téléchargez gratuitement : Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory (Ubiconnect).



C'est le moment d'obtenir votre exemplaire gratuit de Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory sur le PC Ubisoft Connect jusqu'au 25 novembre 2021.







Ce tirage au sort fait partie de la célébration du 35e anniversaire d'Ubisoft. Des pannes d'électricité dans toute la ville... des sabotages boursiers... le détournement électronique des systèmes de défense nationale... c'est la guerre de l'information. Pour prévenir ces attaques, les agents doivent s'infiltrer profondément en territoire hostile et collecter agressivement des renseignements critiques, plus près que jamais des soldats ennemis. Vous êtes Sam Fisher, l'agent d'opérations secrètes le plus expérimenté de la NSA. Pour mener à bien votre mission, vous devrez tuer à bout portant, attaquer avec votre couteau de combat, tirer avec le prototype de fusil Land Warrior et utiliser des techniques de suppression radicales telles que le bris de cou inversé.



L'ennemi évolue, vous aussi.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



- Une agilité mortelle : Une variété de mouvements incroyablement complète et fluide, y compris des mouvements athlétiques, des mouvements furtifs et des meurtres furtifs.

- De vraies armes de demain : L'arsenal le plus complet d'armes et de gadgets, du couteau au système expérimental Land Warrior.

- Aussi bon que la réalité : Une technologie graphique inédite offrant les meilleurs visuels sur tous les systèmes à ce jour. Moteur physique avancé permettant une physique de poupée de chiffon, des effets de particules et une interaction parfaite avec l'environnement.

- Un défi ultime : une IA intelligente avec des attributs personnels, un comportement naturel où les PNJ sont conscients de leur environnement et se souviennent des événements passés.

- Une rejouabilité étonnante : Une conception de niveau totalement ouverte avec des chemins multiples et des objectifs secondaires optionnels.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Il vous suffit de vous rendre sur l'Ubisoft Store et d'ajouter le jeu à votre compte.



Vous devez avoir un compte Ubisoft Connect (anciennement uPlay).



