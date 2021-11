Lancement de la souris de jeu Logitech G303 Shroud Edition.



Logitech, en partenariat avec Michael "shroud" Grzesiek, présente la souris de jeu sans fil Logitech G303 Shroud Edition. Il s'agit d'une version redessinée et raffinée de la souris sans fil Logitech G303. La nouvelle souris est conçue et fabriquée pour répondre aux spécifications exactes et aux exigences de performance de Shroud.







"Avoir l'opportunité de concevoir une souris avec Logitech était un rêve devenu réalité. La G303 est ma souris préférée de tous les temps et c'est en s'en inspirant que nous avons créé la souris parfaite", a déclaré Shroud. "Collaborer avec Logitech G a été une expérience extraordinaire, et je suis vraiment fier du produit final. Je suis impatient de le proposer à tous mes fans."



Ce n'est pas un secret que Shroud prend son jeu au sérieux, et avoir le bon matériel est important pour son succès", a déclaré Ujesh Desai, directeur général de Logitech G. "En collaborant avec Shroud, nous avons commencé avec la G303 classique, puis nous l'avons façonnée à sa main, calibrée à son toucher, et créé une souris parfaitement adaptée à ses besoins". Si vous êtes un fan de Shroud, et que vous voulez le même outil qu'il utilise, alors cette souris est faite pour vous."



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La nouvelle souris de jeu sans fil Logitech G303 Shroud Edition est équipée de la technologie Logitech LIGHTSPEED, qui offre une latence ultra-faible et des performances fiables. Elle est également équipée d'un capteur HERO 25K de qualité professionnelle pour la précision et la rapidité. Parmi les autres améliorations subtiles, citons les marques subtiles se rapprochant des positions de préhension des doigts de la Shroud, les panneaux latéraux translucides et la connexion USB-C.



La Logitech G303 Shroud Edition reste légère avec ses 75 grammes, tout en étant robuste et confortable pour permettre un DPI à faible sensibilité et une visée plus rapide. La souris est proposée en noir et offre jusqu'à 145 heures d'autonomie.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en octobre 2021, la souris de jeu sans fil Logitech G303 Shroud Edition devrait être vendue au prix de : 129.99 Dollars.



VORTEZ