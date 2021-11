Rapport : La DDR5 est déjà confrontée à des problèmes de production suite à la pénurie mondiale de puces.



Selon le fournisseur de composants électroniques 12chip, la DDR5 pourrait bientôt avoir des raisons d'être une technologie encore plus coûteuse qu'elle ne l'est actuellement. Alors que les fabricants de semi-conducteurs du monde entier se débattent avec la logistique et les pénuries de composants, le marché de la DRAM a été quelque peu épargné - jusqu'à présent. La fabrication de DRAM - même la DDR5 - ne se fait pas sur des nœuds de pointe, mais sur des nœuds plus anciens et plus matures (comme le 14 nm). Selon 12chip, les fabricants n'ont aucun problème à adapter leur production de DRAM sur ces nœuds plus anciens pour répondre à la demande.











Cependant, la DDR5 est directement touchée par les problèmes logistiques actuels en raison du manque de puces PMIC (Power Management Integrated Circuit) adéquates - que la DDR5 a intégrées dans les DIMM proprement dites. Actuellement, les délais pour les commandes de PMIC sont estimés à 35 semaines, ce qui met une pression supplémentaire sur les assembleurs de systèmes et les fabricants de DRAM - et provoque des retards et des goulets d'étranglement dans toute la chaîne d'approvisionnement.



En outre, le fait que les puces PMIC pour la DDR5 soient dix fois plus chères que les solutions de gestion de l'alimentation équivalentes de la DDR4 n'augure rien de bon pour l'évolution future des prix de la DDR. Si cette situation perdure, il faut s'attendre à une hausse des prix des modules DDR5 en raison de la détérioration du rapport entre l'offre et la demande, ce qui est particulièrement pertinent si vous envisagez de monter une configuration basée sur la plateforme Alder Lake d'Intel.



Comme toujours, prenez ce rapport avec des pincettes.



TECHPOWERUP