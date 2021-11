LG annonce le prix et la disponibilité de l'UltraGear 34GP950G.



LG Electronics USA annonce le lancement à l'échelle nationale du LG UltraGear Curved Display de 34 pouces (modèle 34GP950G-B), un moniteur de jeu QHD (3440x1440) IPS 1 milliseconde Gray-to-Gray (GtG) ultra large avec NVIDIA G-SYNC ULTIMATE. Dernier né de la marque de moniteurs de jeux LG, numéro un aux États-Unis, le 34GP950G offre une expérience sensorielle de haut niveau et est vendu au prix de 1299 $ sur LG.com et chez certains revendeurs agréés LG.







Dernière offre de LG UltraGear (le moniteur de jeu officiel de l'équipe nord-américaine d'eSports Evil Geniuses), le 34GP950G est un écran Nano IPS UltraWideTM primé au CES 2021 pour son innovation, qui offre une expérience de jeu immersive à tous les passionnés. Grâce à son Overclock 180 Hz et à un temps de réponse IPS de 1 ms (GtG), l'UltraGear 34GP950G offre une qualité d'image très recherchée sans sacrifier le lag d'entrée et le taux de rafraîchissement. Avec la certification VESA DisplayHDR 600 (56 Block Local Dimming), l'UltraGear 34GP950G garantit des couleurs exceptionnelles, un contraste dynamique, une luminance élevée et une large gamme de couleurs. Couvrant 98 % du spectre des couleurs DCI-P3, le moniteur présente un rapport de contraste de 1 000:1, capable de reproduire des scènes vives avec des couleurs plus vraies que nature.







Grâce à NVIDIA G-SYNC ULTIMATE et à la prise en charge du HDR, l'UltraGear 34GP950G garantit une qualité d'image améliorée avec une réduction du déchirement de l'écran et un bégaiement minimal qui fonctionne de manière transparente pour une expérience de jeu incroyablement réaliste et exaltante. Le nouvel écran dispose également de diverses options de connectivité pour améliorer encore ses capacités grâce à la prise en charge des entrées HDMI et DisplayPort, de 3 ports USB (1up/2down) et d'une prise audio. Des commandes de jeu supplémentaires à l'écran permettent aux utilisateurs de contrôler plus que jamais leur expérience de jeu. Avec des outils tels que Crosshair, Black Stabilizer et Dynamic Action Sync, l'UltraGear 34GP950G transforme le jeu vidéo en une expérience profondément immersive.







La technologie de jeu supérieure de l'UltraGear 34GP950G est enveloppée à la perfection dans un matériel au design élégant qui ajoute à une expérience de jeu déjà exaltante. Le moniteur UltraGear présente un profil remarquable et offre une commodité de haut niveau avec un écran à trois côtés pratiquement sans bordure et un support ergonomique qui s'abaisse et s'incline. L'arrière de l'écran est doté de l'éclairage Sphere Lighting 2.0, une forme d'éclairage indirect qui permet de réduire la fatigue oculaire et de renforcer l'immersion de l'utilisateur grâce aux modes Sound et Video Sync.



TECHPOWERUP