Lexar dévoile le SSD portable Blaze SL660 Gaming.



Lexar a dévoilé le Blaze SL660, une nouvelle gamme de SSD portables de qualité gaming. Mesurant 112,6 mm x 57,4 mm x 10,6 mm (LxlxH) et pesant 80 g, ces disques sont dotés d'un élément lumineux LED ARGB et d'une forme asymétrique unique.







Le disque tire parti de l'interface 20 Gbps USB 3.2 Gen 2x2 et offre des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 2 000 Mo/s en lecture et jusqu'à 1 900 Mo/s en écriture. Il existe deux variantes en fonction de la capacité : 512 Go et 1 To.







Les disques utilisent un seul câble pour l'alimentation et la connectivité hôte, avec prise en charge des ports de type C et de type A. Un support en plastique est fourni avec le disque, vous permettant de placer le disque sur le côté sur votre bureau, ainsi qu'une pochette en similicuir pour vous aider à organiser vos affaires.







La société n'a pas révélé le prix, mais elle garantit ces disques avec une garantie de 5 ans.



TECHPOWERUP