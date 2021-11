QNAP présente le NAS TS-364 3 baies RAID 5 2.5GbE avec cache SSD M.2.



QNAP Systems, Inc, leader en matière d'innovation dans les domaines de l'informatique, des réseaux et des solutions de stockage, lance aujourd'hui le NAS TS-364 RAID 5 2.5 GbE à 3 baies avec des emplacements pour SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe et une connectivité 2.5 GbE, offrant des performances optimisées dans les environnements domestiques/bureautiques. Prenant en charge la virtualisation/conteneurs légers et la sortie HDMI, le TS-364 constitue une solution centralisée de stockage, de sauvegarde, de partage de fichiers et de multimédia qui offre des applications NAS riches pour une plus grande productivité et un divertissement sans limite.







"Le nouveau NAS TS-364 permet de construire une matrice RAID 5 sécurisée avec trois disques pour optimiser la capacité de stockage, les performances du cache et la protection contre la défaillance d'un disque. Avec ses emplacements M.2 PCIe Gen3, le TS-364 permet l'accélération du cache ou les pools de stockage SSD pour des performances améliorées, ou encore le Edge TPU pour la reconnaissance d'image AI. Son port 2.5 GbE accélère la transmission réseau tandis que ses ports USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) permettent de transférer rapidement des fichiers multimédia volumineux", a déclaré Joseph Chiang, chef de produit de QNAP.







Le TS-364 est propulsé par un processeur Intel Celeron N5105/ N5095 à quatre cœurs et quatre threads (rafale jusqu'à 2,9 GHz) avec le moteur de cryptage Intel AES-NI et 4 Go de mémoire DDR4. Le TS-364 prend en charge l'accélération du cache ou Qtier pour améliorer les performances, ou Edge TPU pour la reconnaissance d'images par l'IA. Le TS-364 dispose d'un port 2,5 GbE pour la prise en charge des réseaux de nouvelle génération, avec un port USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et deux ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) qui permettent un transfert de données plus rapide vers les périphériques portables. La capacité de stockage du TS-364 peut être étendue en connectant des boîtiers d'extension de stockage TL et TR.



Le TS-364 est livré avec le dernier système d'exploitation QTS 5.0, et comprend de riches applications NAS pour la maison et l'entreprise : File Station rationalise l'accès, le partage et la gestion des fichiers NAS par le biais d'un navigateur Web ; Hybrid Backup Sync permet de sauvegarder facilement les fichiers NAS sur le cloud ou sur un autre NAS afin de respecter la stratégie de sauvegarde 3-2-1 ; Virtualization Station et Container Station permettent des applications de virtualisation légères ; QVR Elite aide à déployer un système de surveillance intelligent de pointe ; et KoiMeeter fournit une solution complète de réunion vidéo multiplateforme et de présentation sans fil. Les particuliers apprécieront également le large éventail d'applications multimédias (dont Plex), les capacités de diffusion en continu et le port HDMI intégré, qui leur permet de profiter de leur contenu multimédia sur l'appareil de leur choix.



Principales caractéristiques







TS-364 : Processeur quadricœur Intel Celeron N5105/N5095 (cadence jusqu'à 2,9 GHz) ; 4 Go de mémoire DDR4 à double canal (prise en charge jusqu'à 16 Go) ; 2 emplacements pour SSD M.2 2280 NVMe Gen 3x2 ; 1 port RJ45 2,5 GbE ; 1 sortie HDMI 1.4b 4K ; 2 ports USB 3.2 Gen2, 1 port USB 3.2 Gen1.



TECHPOWERUP