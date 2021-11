Le processeur Intel 4004 a 50 ans.



Si vous vous souvenez du lancement de l'Intel 4004, n'oubliez pas de prendre de l'Ibuprofène pour votre mal de dos. Reconnu comme le premier processeur commercialisé au monde, l'Intel 4004 a maintenant 50 ans après son lancement en novembre 1971. Comment fête-t-on ces 50 ans ? En se déshabillant et en montrant qu'on a toujours la pêche, bien sûr !







D'accord, ce n'est peut-être pas la façon dont tout le monde commémore les 50 ans. Mais c'est le genre de fête que l'overclocker extrême et le PDG de HWBot Roman "der8auer" Hartung ont décidé d'organiser pour le premier processeur d'Intel, une merveille de 4 bits (à l'époque) qui prouvait que des circuits intégrés complexes pouvaient tenir sur une puce pas plus grande qu'un ongle humain.



"En 1970, il était clair que les microprocesseurs allaient changer la façon dont nous concevions les systèmes, en passant du matériel au logiciel. Mais la vitesse à laquelle les microprocesseurs se sont développés au fil du temps et ont été adoptés par l'industrie a été vraiment surprenante", a déclaré Federico Faggin, ancien ingénieur d'Intel qui a conçu et produit l'Intel 4004 avec Tedd Hoff et Stan Mazor.



L'Intel 4004, avec son design à 16 broches et ses 2300 transistors, n'était pas destiné à un ordinateur de bureau, mais à une calculatrice de bureau (et plus tard à des flippers), bien qu'il ait fourni la même puissance de calcul que le premier ordinateur électronique en 1946. Cet ordinateur remplissait une pièce entière, alors que l'Intel 4004 permettait des formats beaucoup plus petits. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il a été délesté (en quelque sorte).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Il s'avère que le décapsulage d'un boîtier fusionné à l'époxy pour exposer la matrice est un défi difficile à relever. Il est également coûteux. Un Intel 4004 original des années 1970 avec un emballage en céramique peut atteindre des milliers de dollars sur eBay. Pour ce projet, Der8auer a utilisé une version plus récente et plus abordable dans un boîtier en plastique noir (généralement vendu pour quelques centaines de dollars). Il a essentiellement poncé le capuchon à la main.







Après avoir rodé et meulé pendant environ 20 minutes, quelques taches d'or provenant des fils de liaison se sont révélées. Malheureusement, au moment où la plus grande partie de la puce a été exposée, la plupart des circuits avaient également été éliminés par frottement. Le meulage n'est tout simplement pas la meilleure méthode pour décaper l'Intel 4004. Néanmoins, il est toujours agréable de voir le boîtier disparaître, mettant à nu la puce et les chemins des 16 broches métalliques.



Der8auer avait le sentiment que cela se passerait ainsi, c'est pourquoi il a utilisé une version moins rare de l'Intel 4004. Il prévoit également de faire une nouvelle tentative à un moment donné.



HOTHARDWARE