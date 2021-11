Cherry dévoile le clavier Stream Keyboard Wireless Edition.



CHERRY, l'un des principaux fabricants mondiaux de périphériques de saisie informatique, propose désormais une version sans fil de son célèbre STREAM KEYBOARD : le STREAM KEYBOARD WIRELESS. Ce clavier sans fil de 2,4 GHz possède tout ce que son homologue filaire a prouvé.







Avec le STREAM KEYBOARD WIRELESS, le minimalisme discret rencontre un haut niveau de confort. Il combine tous les avantages du célèbre STREAM KEYBOARD et étend la gamme de fonctions à la technologie 2,4 GHz avec une portée de 10 mètres. Lorsqu'il est replié et déplié, le clavier sans fil reste stable, résistant à la torsion et antidérapant. Ceci est assuré par la plaque métallique intégrée, les deux pieds robustes et les huit patins en caoutchouc sur la face inférieure.



Technologie Cherry SX Scissor



Le cœur de chaque clavier est la technologie des touches. Comme tous les produits de la famille STREAM, le STREAM KEYBOARD WIRELESS repose sur la technologie exclusive SX Scissor de Cherry. Cette technologie est synonyme d'une sensation de frappe incomparable, d'une précision sans compromis et d'un bruit de frappe très discret. Tous ces attributs constituent la base d'un travail productif et font de ce clavier plat le partenaire idéal au bureau ou à la maison.



Technologie sans fil 2,4 GHz



Branchez-le et commencez à travailler - la connexion de ce clavier plat sans fil s'établit facilement via la fonction Plug&Play. Le cryptage AES-128 garantit que les données sont transmises sous forme cryptée à l'aide d'une connexion stable, dont la portée peut atteindre 10 m.



Manipulation familière



Le clavier sans fil est doté d'une disposition de taille normale et d'un pavé numérique, ce qui rend son utilisation immédiatement familière. Les voyants lumineux pour CAPS LOCK, NUM et SCROLL LOCK sont utiles car ils sont intégrés directement dans la touche, ce qui permet de voir en un coup d'œil quel voyant est activé. Un changement de pile imminent est également signalé à temps par le clignotement des DEL. Toutefois, la longue durée de vie de la batterie (36 mois) fait en sorte que cela ne se produise que rarement.



Un travail moderne : Fonctions sophistiquées et extras



Toutes les fonctions fréquemment utilisées sont situées sur des touches supplémentaires pratiques du clavier plat du PC. Parmi elles, six touches permettent de commander le lecteur multimédia et trois touches supplémentaires permettent d'ouvrir un navigateur, une messagerie électronique et une calculatrice. La touche de verrouillage est également extrêmement utile. Au lieu de plusieurs étapes ou d'une combinaison de touches, l'utilisateur peut sortir en un seul clic lorsqu'il quitte son poste de travail.



L'utilisation du logiciel CHERRY KEYS offre une flexibilité supplémentaire. Le téléchargement est disponible gratuitement sur www.cherry.co.uk/keys. Il suffit de quelques clics pour transformer le clavier en un clavier configuré selon les souhaits individuels de l'utilisateur.



Durabilité et santé



Le CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS est fabriqué à partir de matériaux durables et n'utilise pas de plastique dans son emballage. Autre aspect positif, il a reçu le plus ancien des labels de protection de l'environnement, l'"Ange bleu". En outre, le clavier porte le label GS "Sécurité testée", qui est la seule marque de test légalement réglementée en Europe, certifiant que les normes ergonomiques et de sécurité définies sont respectées.



Disponibilité et prix



Le CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS sera disponible à partir de la semaine 36 au prix de 59.90 euros.



TECHPOWERUP