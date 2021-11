NVIDIA annonce officiellement le DLSS 2.3.



L'adoption de NVIDIA DLSS augmente rapidement, accélérée par des plugins Unreal Engine faciles à utiliser et un support natif dans Unity. Ce mois-ci, 10 nouveaux jeux bénéficient de DLSS, et un certain nombre d'autres, dont Cyberpunk 2077, sont mis à jour avec le nouveau SDK NVIDIA DLSS 2.3 pour une qualité d'image encore meilleure. Avec un modèle d'IA qui s'améliore continuellement grâce à l'entraînement sur le supercalculateur de NVIDIA, NVIDIA DLSS offre la meilleure qualité d'image et les meilleures performances pour plus de 130 jeux et applications.



Pour offrir un niveau de performance et une qualité d'image bien supérieure à ceux des technologies d'upscaling traditionnelles, NVIDIA DLSS utilise un modèle d'IA entraîné sur des supercalculateurs, des intégrations de jeux profonds et des Tensor Cores GeForce RTX. Notre modèle d'IA DLSS est en perpétuel apprentissage et notre dernière mise à jour, NVIDIA DLSS 2.3, est disponible dès maintenant. Elle utilise plus intelligemment les vecteurs de mouvement d'un jeu pour améliorer les détails des objets en mouvement, la reconstruction des particules, les images fantômes et la stabilité temporelle.







Dans Cyberpunk 2077, qui passe aujourd'hui à la version 2.3 de NVIDIA DLSS, les vecteurs de mouvement sont utilisés de manière plus intelligente pour réduire les images fantômes sur les détails fins en mouvement. Regardez l'exemple ci-dessous, sur le rétroviseur latéral de la voiture.







DOOM Eternal, le jeu de tir à la première personne tant apprécié d'id Software, a récemment été mis à jour avec NVIDIA DLSS 2.3, apportant des améliorations au rendu des particules, ce qui réduit les traînées qui obscurcissaient l'apparence des braises et autres petits effets de particules.







NVIDIA DLSS 2.3 est disponible dès maintenant dans 16 titres, dont :



- Baldur's Gate 3,

- Bright Memory : Infinite,

- Crysis 2 Remastered,

- Crysis 3 Remastered,

- Cyberpunk 2077,

- Deathloop,

- DOOM Eternal,

- Grand Theft Auto III - Definitive Edition,

- Grand Theft Auto : San Andreas - Definitive Edition,

- Grand Theft Auto : Vice City - Definitive Edition,

- Jurassic World Evolution 2,

- Marvel's Guardians of the Galaxy (Les Gardiens de la Galaxie),

- Rise of the Tomb Raider,

- Shadow of the Tomb Raider,

- Sword & Fairy 7.



Le DLSS 2.3 sera disponible pour Farming Simulator 22 le 22 novembre 2021, lors du lancement du jeu.



