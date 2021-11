Shuttle dévoile des PC sans ventilateur robustes basés sur la microarchitecture "Jasper Lake".



Shuttle, le pionnier des mini-PC, commercialise actuellement deux mini-PC peu encombrants au format de 1,3 litre, qui sont également très à l'aise dans les environnements de bureau habituels. Les modèles DL20N et DL20N6 sont des barebones sans ventilateur de la famille "XPC slim" dans deux catégories de performances différentes. La version XPC slim DL20N fonctionne avec un processeur Intel Celeron N4505 à double cœur. En revanche, le DL20N6 de Shuttle est équipé d'un processeur Intel Pentium Silver N6005 à quatre cœurs. Le modèle approprié peut être choisi en fonction des exigences du projet.







"Les Shuttle Barebones de ce type, comme le prédécesseur DL10J, sont, à notre grande surprise, utilisés dans des endroits auxquels nous ne nous attendions pas nécessairement", explique Tom Seiffert, responsable du marketing et des relations publiques chez Shuttle Computer Handels GmbH. "Leur flexibilité et leur fiabilité les rendent idéales pour les applications de kiosque, de contrôle et de signalisation numérique".







Ces mini-PC silencieux et nécessitant peu d'entretien disposent de nombreux ports pratiques. Il s'agit notamment de trois ports de moniteur différents, de ports COM et d'un port USB 3.2 Gen 2 avec 10 Gbit. Les deux versions peuvent également être démarrées à distance, et sont équipées d'un module 4G. Le châssis plat en acier des machines permet d'accueillir jusqu'à 16 Go de RAM, un lecteur 2,5" et en même temps un SSD NVMe dans l'emplacement M.2-2280.



Les accessoires disponibles en option sont des supports pour le fonctionnement vertical (PS02), un câble de connexion pour la prise de mise sous tension à distance (CXP01), un module WLAN/Bluetooth (WLN-M), un support de rack 2U 19" (PRM01), un kit de montage sur rail DIN (DIR01) et un kit LTE pour la baie 2,5" (WWN03).



Disponibilité et Prix



Les deux modèles sont disponibles chez les revendeurs spécialisés.



Le prix de vente recommandé par Shuttle pour le XPC Barebone DL20N est de 231 euros et pour le XPC Barebone DL20N6 de 281 euros (hors TVA).



Pour plus d'informations :



- XPC Barebone DL20N : Cliquez ICI,

- XPC Barebone DL20N6 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP