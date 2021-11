Gigabyte enregistre quatre cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 2060 12 Go auprès de la EEC.



La relation en dents de scie entre NVIDIA et sa carte graphique RTX 2060 basée sur Turing semble se diriger vers un nouveau point de basculement. Comme nous l'avons déjà signalé, NVIDIA préparerait un nouveau cycle de sortie pour sa carte graphique RTX 2060 - cette fois-ci, associée à une mémoire GDDR6 de 12 Go aussi déroutante que gargantuesque (pour ses performances de shader).



Gigabyte nous a donné un autre indice sur le lancement attendu de la carte à la fin de cette année ou au début de 2022 en enregistrant quatre modèles de cartes différents auprès de la CEE (Commission économique eurasienne). Les quatre cartes enregistrées par Gigabyte portent les numéros de modèle GV-N2060OC-12GD, GV-N2060D6-12GD, GV-N2060WF2OC-12GD et GV-N2060WF2-12GD. N'oubliez pas cependant que toutes les cartes graphiques enregistrées ne sont pas commercialisées.











La relance de la RTX 2060 par NVIDIA dans les conditions actuelles du marché en dit long. Alors que NVIDIA produit autant de cartes en 8 nm qu'elle le peut avec son partenaire fondeur Samsung, l'état actuel du marché des prix des cartes graphiques ne laisse aucun doute sur la façon dont NVIDIA a réussi à faire face aux contraintes logistiques et matérielles que connaît actuellement le marché des semi-conducteurs.



Le processus de fabrication en 12 nm a certainement plus de capacité disponible que le processus en 8 nm de Samsung ; dans le même temps, les capacités de minage de la RTX 2060 ont été dépassées par les cartes graphiques de la famille Ampere, ce qui signifie que les mineurs ne les considéreront probablement pas comme des options viables pour le minage, améliorant ainsi la disponibilité pour les consommateurs également. Si la carte reste proche de son prix prévu de 300 $ lors de sa sortie, bien sûr.



VIDEOCARZ