Récap’ cinéma : découvrez les sorties du 17 novembre 2021.







Les Bodin’s en Thaïlande



Genre : aventure, comédie.



Avec : Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang.



Résumé : Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… En Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’emploi… pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Affamés



Genre : épouvante-horreur, thriller.



Avec : Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas.



Résumé : Dans une petite ville minière de l’Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d’effrayantes conséquences.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Amants



Genre : drame, thriller.



Avec : Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel.



Résumé : Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. À la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



VON GURU