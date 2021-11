TECHPOWERUP nous propose le test de la : Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle.







Nous avons avec nous la Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle, une carte graphique premium customisée basée sur le dernier GPU de milieu de gamme d'AMD. La RX 6600 (non-XT) est conçue pour les jeux en 1080p avec les paramètres maximums et répond au jeu de fonctions DirectX 12 Ultimate. La valeur ajoutée de Gigabyte se présente sous la forme d'une solution de refroidissement à double fente de grande taille et de qualité supérieure. La RX 6600 partage le silicium Navi 23 de 7 nm avec la RX 6600 XT lancée en août dernier, mais elle est légèrement réduite pour faire baisser les prix. Cette carte pourrait séduire la foule des joueurs d'e-sports qui jouent à 1080p.







AMD a conçu la Radeon RX 6600 à partir du silicium Navi 23 en désactivant 4 des 32 unités de calcul physiquement présentes, ce qui donne 1 792 processeurs de flux, 28 accélérateurs de rayons, 112 TMU et 64 ROP. La taille de la mémoire reste inchangée à 8 Go, tout comme le type de mémoire - GDDR6 sur un bus mémoire de 128 bits. Le débit de la mémoire est plus faible, à 14 Gbps, contre 16 Gbps sur le RX 6600 XT, ce qui donne une bande passante mémoire de 224 Go/s contre 256 Go/s. L'innovation d'AMD dans le domaine de la mémoire avec cette génération est Infinity Cache, une mémoire cache L3 rapide sur puce qui amortit les transferts de données entre le GPU et la mémoire. Pour le RX 6600, le même Infinity Cache de 32 Mo est utilisé comme sur le RX 6600 XT.



Le RX 6600 est basé sur la même architecture graphique RDNA2 que le reste de la série Radeon RX 6000 d'AMD, qui a permis à la société de redevenir compétitive sur tous les segments du marché graphique grand public, y compris le segment des passionnés. Il s'agit de la première architecture d'AMD qui offre une accélération matérielle du ray tracing en temps réel. Le matériel à fonction fixe appelé Ray Accelerators exécute la partie la plus intensive du pipeline de ray tracing (calculs d'intersection de rayons), tandis que la majeure partie du reste du pipeline de ray tracing est gérée par les compute shaders. En conséquence, AMD a dû augmenter considérablement le débit de sa machinerie SIMD, non seulement en augmentant l'IPC de l'unité de calcul RDNA2, mais aussi en augmentant considérablement les horloges du moteur. C'est ce qui fait de la RX 6600 une carte de milieu de gamme intéressante pour les amateurs de 1080p.



Voici la fiche technique :







La Gigabyte RX 6600 Eagle est équipé d'une solution de refroidissement WindForce 3X avec un dissipateur thermique en aluminium à ailettes qui est alimenté en chaleur par trois caloducs en cuivre en contact direct avec le GPU à la base. Ce dissipateur est ventilé par trois ventilateurs de 100 mm. La carte est plus longue que le PCB lui-même, ce qui signifie qu'une grande partie du flux d'air du troisième ventilateur passe à travers le dissipateur et sort par la plaque arrière grâce à une grande découpe. Comme toutes les autres cartes RX 6600 du marché, la Gigabyte RX 6600 Eagle de cette revue fonctionne aux vitesses de référence AMD - aucune variante overclockée n'est disponible pour le moment. AMD a initialement conçu la RX 6600 pour réduire le prix de la GeForce RTX 3060 de NVIDIA. Dans cette revue, nous découvrons si le GPU est capable d'atteindre cet objectif avec un meilleur refroidissement.



