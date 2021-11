EVGA RTX 3090 Kingpin et Intel Core i9-12900K établissent un nouveau record 3DMark Port Royal.



Le benchmark 3DMark Port Royal pour une seule carte a un nouveau record de 20,014 établi par l'overclocker sud-coréen Biso Biso pour l'équipe EVGA. L'overclocker a utilisé un Intel Core i9-12900K cadencé à 5,4 GHz sur une carte mère EVGA Z690 Dark Kingpin associée à une EVGA GeForce RTX 3090 Kingpin overclockée à 2 895 MHz. Le système était également équipé de 16 Go de mémoire DDR5 SK Hynix cadencée à 6000 MHz, d'un système de refroidissement à l'azote liquide et de pâte thermique Thermal Grizzly Kryonaut Extreme sur le CPU et le GPU. Ce nouveau record bat le précédent record de 19 600, également établi par biso biso, avec un Core i9-10900K et une RTX 3090 Kingpin.



















Armé du dernier matériel, y compris une carte mère EVGA Z690 DARK K|NGP|N, et une EVGA GeForce RTX 3090 K|NGP|N tournant à une horloge GPU de 2 895 MHz, l'overclocker extrême "biso biso" a établi un nouveau standard pour une seule carte GPU pour 3DMark Port Royal avec un score de 20 014 ! C'est la première fois que 3DMark Port Royal (une seule carte) obtient un score supérieur à 20 000 et cela témoigne des capacités des produits EVGA les plus performants.



