NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 496.76 WHQL.







Nous vous annoncions hier la sortie imminente d'un nouveau pilote GeForce Game Ready Driver afin de supporter la version finale du jeu Battlefield 2042 qui sort en fin de semaine. NVIDIA a tenu promesse et même avec un peu d'avance puisque le nouveau pilote GeForce 496.76 WHQL est déjà disponible aujourd'hui.







Plusieurs nouveaux jeux supportés



D'après NVIDIA, il est effectivement question du support complet de Battlefield 2042 et des trois fonctionnalités phares DLSS, Ray Tracing et Reflex ce qui devrait combler les amateurs de cette franchise.



Par ailleurs, ce pilote 496.76 ajoute la compatibilité du DLSS avec les jeux ci-dessous :



- Assetto Corsa Competizione,

- Bright Memory : Infinite,

- Farming Simulator 22,

- Hot Wheels Unleashed,

- Myth of Empires.



Des optimisations ont aussi été implémentées pour le jeu de rôle Ruined King : A League of Legends Story. Bref, si vous envisagez l'acquisition de l'un de ces titres, ces drivers sont faits pour vous !



Nouveaux profils OPS



Parmi les autres optimisations proposées par NVIDIA pour les jeux, de nouveaux profils Optimal Playable Settings (OPS) ont été ajoutés pour les titres ci-dessous afin de pouvoir activer les meilleurs réglages 3D possibles en un clic dans le GeForce Experience.



- Age of Empires IV,

- Battlefield 2042,

- Bright Memory: Infinite,

- Call of Duty : Vanguard,

- F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch,

- Football Manager 2022,

- Forza Horizon 5,

- Jurassic World Evolution 2,

- Riders Republic.



Nouvelle fonction de mise à l'échelle : Image Scaling



Mais ce pilote 496.76 contient également une toute nouvelle version de la fonctionnalité Image Sharpening apparue dans les drivers GeForce R440 en 2019 pour booster les performances grâce à la mise à l'échelle d'une image en basse résolution vers la résolution native de l'écran tout en appliquant un procédé d'amélioration de la précision pour ne pas perdre en qualité d'image. Il s'agissait d'une certaine manière de l'ancêtre du DLSS mais sans l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond proposés par les cœurs Tensor des cartes RTX.



A compter des drivers 496.76, l'Image Sharpening est renommé en Image Scaling mais il ne s'agit pas d'un simple changement de nom. Tout d'abord NVIDIA annonce avoir énormément optimisé les deux algorithmes qui gèrent la mise à l'échelle et l'amélioration de la précision de l'image. On devrait donc obtenir de meilleures performances et une meilleure qualité d'image grâce à ce nouvel Image Scaling.



De plus, l'Image Scaling est désormais une technologie open source (sous licence MIT) ce qui est assez rare chez NVIDIA pour ne pas le souligner. NVIDIA indique également qu'Image Scaling est multi-plateforme et donc potentiellement implémentable par les aux autres fabricants de GPU dans leurs drivers.



À noter toutefois que l'Image Scaling nécessite d'être supporté par les jeux pour fonctionner ce qui est quand même une différence majeure avec l'Image Sharpening qui fonctionnait potentiellement avec tous les jeux du marché. Le SDK NVIDIA Image Scaling est d'ailleurs disponible gratuitement sur GitHub à l'intention des développeurs de jeux.



Bref, Image Scaling est théoriquement compatible avec tous les GPU (NVIDIA GTX/RTX, AMD Radeon, Intel) ainsi qu'avec tous les jeux si bien sûr les fabricants et les développeurs veulent bien faire le nécessaire de leur côté avec le SDK.



À noter que l'option Image Scaling est aussi bien accessible dans le panneau de configuration NVIDIA Control Panel (onglet des paramètres 3D) que dans la nouvelle application GeForce Experience 3.24 dont nous parlions hier. Celle-ci est toutefois encore au stade beta donc il faut avoir activé les fonctionnalités expérimentales dans les paramètres du GFE 3.23 pour qu'elle soit proposée.



Après activation de l'Image Sharpening, l'utilisateur peut uniquement jouer sur l'intensité de l'algorithme de netteté (Sharpen de 0 à 100 %). Il n'est plus possible d'activer indépendamment le Sharpening et le GPU Scaling comme c'était autrefois le cas.



Le DLSS passe en version 2.3 et supporte déjà 15 jeux



L'autre bonne nouvelle de ces drivers 496.76 concerne le DLSS qui est, lui, réservé aux cartes graphiques GeForce RTX 20 Series et GeForce RTX 30 Series. NVIDIA annonce dans son communiqué de presse que sa fonctionnalité miracle Deep Learning Super-Sampling mieux connue sous l'appellation DLSS est désormais disponible en version 2.3 dans ces drivers 496.76. Par rapport au DLSS 2.2, le DLSS 2.3 fait une utilisation encore plus intelligente des vecteurs de mouvement pour améliorer les détails des objets en mouvement, la reconstruction des particules, les images fantômes et la stabilité temporelle.



Tout comme l'Image Scaling, l'usage du DLSS 2.3 par ces drivers 496.76 est conditionné à des développements spécifiques dans les jeux grâce au SDK DLSS actualisé en version 2.3. 15 jeux seraient déjà compatibles DLSS 2.3 y compris Cyberpunk 2077 grâce à un patch disponible aujourd'hui et un seizième le sera bientôt dès sa sortie (Farming Simulator 22).



- Baldur's Gate 3,

- Bright Memory : Infinite,

- Cyberpunk 2077 (la prise en charge de DLSS 2.3 sera ajoutée le 16 novembre),

- Crysis 2 Remastered,

- Crysis 3 Remastered,

- Deathloop,

- DOOM Eternal,

- Farming Simulator 22 (lancement le 22 novembre avec prise en charge du DLSS 2.3),

- Grand Theft Auto 3 Definitive Edition,

- Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition,

- Grand Theft Auto San Andreas - Definitive Edition,

- Jurassic World Evolution 2,

- Marvel's Guardians of the Galaxy,

- Rise of the Tomb Raider,

- Shadow of the Tomb Raider,

- Sword & Fairy 7.



Les nouveaux algorithmes Image Scaling et la mise à jour 2.3 du DLSS sont clairement une réponse forte de NVIDIA au FidelityFX Super Resolution de son concurrent AMD, FSR que NVIDIA se refuse toujours à supporter officiellement. À voir d'ailleurs si AMD sera plus ouvert d'esprit et proposera bientôt le support d'Image Sharpening dans les drivers Radeon Software... DLSS, FSR, Image Sharpening, les choses ne sont en tout cas vraiment pas simples pour les studios de développement, obligés de jongler entre les technologies des uns et des autres, mais ça n'est pas vraiment nouveau après tout !



De nombreuses corrections



Cette version 496.76 du pilote GeForce corrige par ailleurs de très nombreux bugs dont plusieurs évoqués dans l'actualité Liste des bugs connus dans les drivers NVIDIA GeForce 496.49 : plantage de WRC 8/9 FIA World Rally Championship, scintillement des textures de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, plantage de Transport Fever, corruption dans Quake 2 RTX, plantage de Far Cry 6 en 4K DXR Ultra et textures HD, saccades dans Detroit Become Human, plantage de Red Dead Redemption II, plantage de Call of Duty : Black Ops Cold War, plantage de Marvel's Avengers (Xbox Game Pass)...



Plus anecdotique, le pilote High Definition Audio des sorties DisplayPort et HDMI a été mis à jour en version 1.3.38.94.



Pour rappel, le prochain pilote GeForce devrait voir le jour vers la fin du mois de novembre (voir l'actualité Deux pilotes NVDIA GeForce à venir courant novembre).



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 496.76 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Application NVIDIA GeForce Experience 3.24.0.114 beta pour Windows 7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



Quelques exemples de jeux en 4K avec DLSS Comparaison et RTX ON :



- BATTLEFIELD 2042 - RTX ON : Cliquez ICI,

- ASSETO CORSA COMPETIZIONE - 4K NVIDIA DLSS Comparaison : Cliquez ICI,

- BRIGHT MEMORY : INFINITE - 4K NVIDIA DLSS Comparaison : Cliquez ICI,

- FARMING SIMULATOR 22 - 4K NVIDIA DLSS Comparaison : Cliquez ICI,

- MYTH OF EMPIRES - 4K NVIDIA DLSS Comparaison : Cliquez ICI.



