Team Group T-FORCE DELTA RGB DDR5 et VULCAN DDR5 sont lancés sur le marché mondial.



TEAMGROUP, la marque leader sur le marché mondial des produits mémoire, présente les très attendues mémoires de bureau T-FORCE DELTA RGB DDR5 et T-FORCE VULCAN DDR5. La vitesse phénoménale et les propriétés de visualisation de la DELTA RGB DDR5 atteignent une fréquence maximale exceptionnelle de 6 400 MHz et ont récemment été vérifiées par les principaux fabricants de cartes mères pour être compatibles avec leurs logiciels de contrôle d'éclairage. La fréquence maximale de la DDR5 VULCAN est quant à elle de 5 200 MHz. Marquant une nouvelle page dans la série DDR5, les deux produits nouvellement développés aux spécifications pionnières seront disponibles dans le monde entier ce mois-ci sur Newegg et Amazon.







La mémoire d'overclocking T-FORCE DELTA RGB DDR5 est équipée d'un circuit intégré de gestion de l'alimentation avec un caoutchouc silicone conducteur thermique professionnel pour améliorer la dissipation de la chaleur. Elle prend également en charge le code de correction d'erreur ECC intégré pour assurer la stabilité et l'efficacité de l'alimentation et des opérations du système. La mémoire à double canal offre une capacité de 2x16 Go, et les consommateurs peuvent choisir entre deux spécifications de fréquence, 6 000 MHz et 6 400 MHz.



La mémoire de bureau T-FORCE DELTA RGB DDR5 conserve le design géométrique original de la série, avec une simplicité optimisée dans sa silhouette inspirée des avions furtifs. La puce de contrôle intelligente RGB et les propriétés d'illumination à 120° à portée ultra-large permettent aux utilisateurs de s'immerger sans effort dans les performances extraordinaires et la visualisation distinctive de la mémoire DDR5.







La mémoire de bureau T-FORCE VULCAN DDR5 overclocking est un alliage d'aluminium d'une seule pièce fabriqué par emboutissage et conçu pour être installé par le biais du bouton-pression situé sur le dessus. Équipée d'un caoutchouc silicone conducteur thermique professionnel, elle bénéficie d'une structure renforcée et d'une meilleure efficacité de dissipation de la chaleur. T-FORCE VULCAN DDR5 offre une capacité bicanal de 2x16GB dans deux spécifications de fréquence, 4,800 MHz et 5,200 MHz.



Le circuit intégré de gestion de l'énergie et le code de correction d'erreur ECC intégré améliorent l'efficacité de la gestion de l'énergie, la stabilité et les performances de la puissance de calcul. Le lancement mondial des dernières mémoires d'overclocking développées, T-FORCE DELTA RGB DDR5 et T-FORCE VULCAN DDR5, sera disponible dans le monde entier ce mois-ci pour répondre à la demande des utilisateurs mondiaux pour des performances ultimes.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations :



- DELTA RGB DDR5 : Cliquez ICI,

- VULCAN DDR5 : Cliquez ICI.



