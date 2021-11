In Win annonce les boîtiers de la série DIY - AIRFORCE (ATX) et EXPLORER (Mini-ITX).



En appliquant la philosophie du "faites-le vous-même" au boîtier lui-même, InWin a annoncé aujourd'hui ses nouveaux châssis PC AIRFORCE ATX mid-tower et EXPLORER Mini-ITX DIY. Après le châssis PC ALICE ultra-léger innovant, les nouveaux AIRFORCE et EXPLORER sont conçus pour les amateurs de bricolage qui souhaitent assembler eux-mêmes des châssis de jeu modulaires et détaillés. Tout s'assemble sans effort.







Fabriqué en plastique ABS renforcé avec des panneaux latéraux en verre trempé, choisissez entre un simple Bone White ou Justice White qui présente des mélanges vibrants de rouge, bleu et jaune que les utilisateurs peuvent assembler le châssis Mini-ITX modulaire de 10 pièces. Les constructeurs peuvent choisir entre un panneau frontal ventilé en ABS ou en SECC - les deux sont inclus dans la boîte et peuvent être facilement échangés à tout moment ! D'autres caractéristiques sans outil comprennent des panneaux latéraux à dégagement rapide et des filtres à poussière, en plus du panneau frontal à dégagement rapide.







Malgré sa taille miniature, l'EXPLORER dispose d'un intérieur spacieux : il peut accueillir des cartes graphiques de 330 mm à trois emplacements, des alimentations ATX de 160 mm, des radiateurs de 240 mm (ventilateurs de 2x120 mm) et deux espaces pour les disques durs. InWin inclut trois ventilateurs haut de gamme Luna AL120 dans le package, qui sont idéaux pour le refroidissement liquide des radiateurs ou le flux d'air dans le boîtier. Le Luna AL120 présente une douce lueur rayonnante grâce à son éclairage interne ARGB, qui peut être contrôlé via un logiciel de carte mère ARGB compatible.



La face avant ne lésine pas non plus sur la connectivité, avec un port USB 3.1 Gen2 Type-C, plus deux ports USB 3.1 Gen1 Type-A, et des prises pour casque HD et microphone de 3,5 mm.



AIRFORCE Mid-Tower



Également fabriqué en plastique ABS renforcé avec des panneaux latéraux en verre trempé, l'AIRFORCE est doté d'un ensemble modulaire de 19 pièces que les constructeurs peuvent assembler. Choisissez de faire équipe avec le style classique Phantom Black ou Justice White avec des mélanges vibrants de rouge, bleu et jaune.



Cette tour moyenne ATX dispose d'un intérieur spacieux pour une extensibilité maximale. Il est compatible avec les cartes mères E-ATX jusqu'à 12x13 pouces, les cartes graphiques haut de gamme jusqu'à 390 mm de longueur, les dissipateurs thermiques pour CPU de 170 mm de hauteur, les alimentations ATX premium de 180 mm et jusqu'à quatre disques de stockage. L'expertise étendue d'InWin en matière de conception de boîtiers a permis d'inclure des caractéristiques conviviales telles qu'une cage de lecteur sans outil, des panneaux latéraux à ouverture rapide et des filtres à poussière facilement amovibles.



AIRFORCE offre sept emplacements pour les ventilateurs du boîtier : trois à l'avant, trois au sommet et un à l'arrière. InWin inclut même quatre ventilateurs Luna AL120 de qualité supérieure dans l'emballage pour s'assurer que les PC sont bien refroidis. Le panneau d'E/S frontal comprend un port USB 3.1 Gen2 Type-C parmi deux ports USB 3.1 Gen1 Type-A, ainsi que des prises pour casque HD et microphone de 3,5 mm.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP