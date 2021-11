KIOXIA annonce le SSD NVMe BG5 PCIe Gen4.



KIOXIA America, Inc. a annoncé aujourd'hui le renforcement de sa gamme de disques durs solides (SSD) PCIe 4.0 avec l'ajout de la série KIOXIA BG5. Conçue pour offrir aux joueurs et aux utilisateurs de PC un bon équilibre entre performances, coût et puissance, la série KIOXIA BG5 est dotée d'une interface PCIe 64 GT/s (voies Gen4 x4) et accélérée par la technologie de mémoire flash BiCS FLASH 3D de cinquième génération de la société.







En tant que SSD client compatible avec la technologie VML (Virtual Multi-LUN), la série KIOXIA BG5 débloque les performances flash de base tout en restant abordable, ce qui en fait une option particulièrement intéressante pour une large gamme d'ordinateurs portables et de bureau commerciaux et grand public. Les SSD KIOXIA BG5 prennent également en charge la toute dernière technologie Host Memory Buffer (HMB) pour réaliser un SSD sans DRAM finement optimisé. Le KIOXIA BG5 est livré dans un format compact M.2 2230 simple face, thermiquement optimisé, permettant la mobilité et le travail à domicile. Des versions M.2 2280 à simple face sont également disponibles.



"L'adoption par le marché des SSD sans DRAM augmente régulièrement, grâce à la capacité de HMB à réduire la nomenclature globale sans dégrader les performances de lecture/écriture des données du SSD", a noté Neville Ichhaporia, vice-président, marketing et gestion des produits SSD, KIOXIA America, Inc. " Le fait que KIOXIA ait réalisé des performances PCIe 4.0 avec une architecture sans DRAM est une victoire pour les applications client grand public. "



La série KIOXIA BG5 est disponible dans des capacités de 256, 512 et 1024 gigaoctets (Go).



Ses principales caractéristiques sont les suivantes :



- Jusqu'à 3 500 Mo/s en lecture séquentielle et 2 900 Mo/s en écriture séquentielle

- Jusqu'à 500 000 IOPS en lecture aléatoire et 450 000 IOPS en écriture aléatoire.

- La prise en charge des dernières normes TCG Pyrite et Opal, ainsi que de la protection des données de bout en bout, garantit la sécurité des données, que ce soit à la maison ou au bureau.

- Prise en charge prospective du jeu de fonctionnalités NVMe 1.4 et de la commande de gestion de base sur le bus de gestion système (SMBus).

- Prise en charge du signal de notification de perte d'alimentation pour protéger les données contre les arrêts forcés.

- " Avec ce dernier ajout à notre portefeuille complet de SSD PCIe 4.0, KIOXIA offre des performances haut de gamme à la natation grand public en permettant PCIe 4.0 sans sacrifier l'accessibilité financière ", a déclaré Ichhaporia. "Nous nous engageons à mener la transition vers la nouvelle génération de stockage pour les jeux, l'informatique mobile et les applications de stations de travail, et nous continuerons à développer des technologies avancées pour des SSD hautes performances et à faible encombrement."



La série KIOXIA BG5 est actuellement échantillonnée par des partenaires industriels et des clients clés.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP