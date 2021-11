ASUS lance les ordinateurs portables Vivobook Pro 14/15 OLED.



ASUS lance aujourd'hui le Vivobook Pro 14/15 OLED (K3400/K3500 & M3401/M3500), deux nouveaux ordinateurs portables au style frais et puissant, conçus pour répondre aux besoins quotidiens de créativité et de divertissement de la jeune génération de créateurs. Les Vivobook 14/15 OLED sont équipés de processeurs mobiles Intel Core série H de 11e génération ou AMD Ryzen série 5000, de GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, de 16 Go de mémoire DDR4, d'un SSD de 1 To et d'une batterie haute capacité de 63 Wh.







Pour des visuels créatifs superbes, les ordinateurs portables sont équipés d'écrans OLED de 14 pouces (K3400/M3401) ou de 15 pouces (K3500/M3500) jusqu'à 2,8K 600-nit, validés par PANTONE pour la précision des couleurs et offrant une gamme de couleurs 100% DCI-P3 de qualité cinéma. Les ordinateurs portables présentent un nouveau design frais et moderne, dans un choix de couleurs neutres Quiet Blue ou Cool Silver. Parmi les détails élégants et tendance, citons une touche Entrée unique à bandes d'avertissement et un pavé tactile surdimensionné avec prise en charge complète des gestes.







Les Vivobook Pro 14/15 OLED présentent des caractéristiques qui améliorent la productivité, notamment le WiFi 6, un écran de confidentialité intégré à la webcam, un capteur d'empreintes digitales intégré en option sur le bouton d'alimentation, et les modèles 14 pouces prennent en charge en plus le NumberPad ASUS en option pour faciliter la saisie de données.



Prêt pour la découverte



Les ordinateurs portables Vivobook Pro 14/15 OLED sont prêts à emmener les jeunes créateurs sur le chemin de la découverte. Qu'ils aient besoin de naviguer, de créer ou de jouer, le tout dernier CPU Intel série H de 11e génération ou AMD Ryzen 9 5900HX, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 de qualité professionnelle, jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4 et un SSD PCIe de 1 To fournissent toute la puissance nécessaire pour réaliser leur créativité visuelle naissante.



Le Vivobook Pro 14/15 OLED utilise un système de refroidissement à double ventilateur très efficace avec la technologie ASUS IceCool Plus, qui permet à l'utilisateur de choisir parmi trois modes de refroidissement via l'application MyASUS. Cette conception de refroidissement avancée garantit que ces ordinateurs portables fins et légers restent au frais pour des performances maximales, à tout moment et en tout lieu. Avec une puissante batterie de 63 Wh, les Vivobook Pro 14/15 OLED sont prêts à donner libre cours à votre créativité.



Au-delà de l'éclat



Les écrans OLED d'ASUS reproduisent les couleurs avec une superbe précision pour des visuels de qualité professionnelle, ce qui les rend parfaits pour le travail créatif. Les Vivobook Pro 14/15 OLED sont dotés d'un étonnant écran OLED NanoEdge au format 16:10 jusqu'à 2,8K qui offre un espace de travail visuel élargi par rapport à un écran 16:9 traditionnel. L'écran est très lumineux - jusqu'à 600 nits - et présente un rapport écran/corps de 84 %, ainsi qu'une gamme de couleurs DCI-P3 de qualité cinéma de 100 % pour des couleurs ultra-vives. Il est également homologué PANTONE pour une précision des couleurs de niveau professionnel et certifié TÜV Rheinland pour de faibles émissions de lumière bleue.



Montrez votre singularité



Les Vivobook Pro 14/15 OLED sont conçus pour inspirer les créateurs à faire la différence, avec des couleurs qui reflètent des perspectives positives et diverses. Les utilisateurs peuvent choisir entre le bleu calme ou l'argent frais, selon ce qui exprime le mieux leur véritable esprit. Le logo 3D unique d'ASUS, avec son motif à chevrons anodisé et sa texture tactile, ajoute de l'excitation avant même que le couvercle ne soit ouvert et le design expressif se poursuit à l'intérieur, où une touche Entrée rayée d'avertissement occupe le devant de la scène.



Une productivité facile



Les Vivobook Pro 14/15 OLED sont conçus pour une productivité ininterrompue, avec des fonctions pratiques qui facilitent la vie en déplacement. Le WiFi 6 permet aux utilisateurs de charger du contenu en ligne en un clin d'œil, et il est encore amélioré par la technologie ASUS WiFi Master Premium (K3500/M3500 uniquement), qui inclut ASUS WiFi SmartConnect. WiFi SmartConnect sélectionne automatiquement la meilleure source WiFi, de sorte que l'ordinateur portable se connecte en toute transparence au meilleur signal WiFi et aux points d'accès mobiles connus.



Un écran de confidentialité intégré à la webcam se glisse sur la webcam pour une confidentialité instantanée, permettant aux utilisateurs de ne pas être dérangés et de ne pas être sous les feux de la rampe lorsque cela est nécessaire. Pour une connexion sécurisée sans mot de passe, un capteur d'empreintes digitales intégré en option sur le bouton d'alimentation fonctionne de manière transparente avec Windows Hello. Pour faciliter la saisie de données, les modèles 14 pouces sont disponibles avec le NumberPad 2.0 en option, un pavé tactile double fonction éclairé par LED qui remplace le pavé tactile standard surdimensionné.



Disponibilité et Prix



ASUS Vivobook Pro 14 (K3400) et Vivobook Pro 15 (M3500) OLED sont maintenant disponibles à partir de 919.99 Dollars. Les deux Vivobook Pro 14 (M3401) et Vivobook Pro 15 (K3500) seront bientôt disponibles fin décembre 2021.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP