UL annonce le banc d'essai de stockage SSD 3DMark.



Depuis plus de 20 ans, 3DMark est le premier choix des joueurs pour évaluer les cartes graphiques et les processeurs les plus récents. Aujourd'hui, nous étendons le "Benchmark du joueur" à un nouveau domaine avec le Benchmark 3DMark Storage, un test de composant dédié pour mesurer les performances de jeu des disques SSD, des disques hybrides et d'autres périphériques de stockage.







Avec un stockage SSD moderne et rapide, les temps de chargement sont plus courts, les niveaux redémarrent plus rapidement et il y a moins d'interruptions de votre gameplay. Les joueurs sur PC peuvent désormais choisir parmi un large éventail d'options de stockage hautes performances, depuis les périphériques PCI Express 4.0 et NVMe les plus rapides jusqu'aux SSD SATA moins chers et aux disques hybrides haute capacité.







Malheureusement, la plupart des outils de mesure des performances de stockage ont été développés lorsque les disques durs étaient le type de disque le plus courant. Et il est difficile de faire le lien entre les résultats de ces tests synthétiques et les performances réelles. Le test 3DMark Storage Benchmark est un test de composants dédié qui mesure les performances de jeu du matériel de stockage moderne le plus rapide pour PC. Il prend en charge toutes les dernières technologies de stockage et se concentre sur les performances de jeu pratiques et réelles.



Performances de jeu dans le monde réel



Le problème de nombreux tests de stockage est qu'ils utilisent des charges de travail artificielles et synthétiques pour mesurer les performances dans des conditions idéales. Il est difficile de faire le lien entre les résultats de ces tests et les besoins pratiques de tous les jours. C'est pourquoi le banc d'essai 3DMark Storage se concentre sur la mesure des performances des jeux dans le monde réel.



L'activité de stockage consiste en des opérations d'entrée et de sortie. Il est possible d'enregistrer ces opérations pendant que le périphérique de stockage effectue une tâche. Ces enregistrements sont appelés traces.



Le banc d'essai 3DMark Storage Benchmark utilise des traces enregistrées à partir de jeux populaires et d'activités liées au jeu pour mesurer les performances réelles du jeu.



Par exemple :



- Le chargement de Battlefield V du lancement au menu principal.

- Chargement de Call of Duty : Black Ops 4 du lancement au menu principal.

- Chargement d'Overwatch du lancement au menu principal.

- Enregistrement d'une vidéo de jeu 1080p à 60 FPS avec OBS (Open Broadcaster Software) tout en jouant à Overwatch.

- Installation de The Outer Worlds à partir du lanceur d'Epic Games.

- Sauvegarde de la progression du jeu dans The Outer Worlds.

- Copie du dossier Steam pour Counter-Strike : Global Offensive d'un SSD externe vers le lecteur système.



Comparer les performances des derniers SSD



Le test 3DMark Storage Benchmark est compatible avec tous les périphériques de stockage modernes et peut être utilisé pour tester les disques internes et externes.



Le test produit un score 3DMark Storage Benchmark comme mesure des performances. Comme d'habitude avec 3DMark, un score plus élevé signifie de meilleures performances.



Voici quelques scores de référence pour le contexte :



- Intel Optane SSD 900P 280 Go (PCI Express 3 M.2) - 4 241,

- Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCI Express 4 M.2) - 2,854,

- WD_BLACK SN750 NVMe 500 Go (PCI Express 3 M.2) - 2 014,

- Samsung SSD 860 EVO 1 To (SATA III) - 1 193.



Le test produit également des mesures de la bande passante et du temps d'accès moyen.



Disponibilité et Prix



Le DLC Storage Benchmark est disponible dès maintenant pour 2.99 Dollars sur Steam et sur le site Web UL Benchmarks pour 3DMark Advanced Edition, tandis que les propriétaires de Professional Edition disposant d'une licence annuelle valide recevront le benchmark sous forme de mise à jour gratuite.



TECHPOWERUP