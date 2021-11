CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Kolink Big Chungus Hench ARGB.







Information sur le produit - Big Chungus Hench ARGB Showcase - noir :



- Design innovant et imposant avec des vitres en verre trempé surélevées,

- Premier boîtier Kolink avec une partie latérale RGB y compris l'emblème Kolink,

- Support de cartes mères jusqu'à ATX et sept slots PCI,

- Quatre ventilateurs Umbra aRGB 120 mm PWM intégrés au boîtier,

- Contrôleur Umbra Core inclus pour contrôler l'éclairage,

- Convient pour des GPU jusqu'à 310 mm de long et des refroidisseurs de CPU de 165 mm de haut,

- Parfait pour les refroidisseurs complets à eau AiO de 240 mm.























Une esthétique audacieuse



Grand par son nom et sa stature : le Big Chungus Hench a le design industriel emblématique du Big Chungus avec ses bords en diagonale et son imposant panneau latéral éclairé aRGB. Bien qu'il fasse clairement partie de la ligne Big Chungus, le Hench a son propre look unique. C'est le premier boîtier Kolink avec une partie latérale éclairée en aRGB et il combine ainsi habilement une forme innovante avec des panneaux stylisés. Les LED de haute qualité éclairent les lignes futuristes du boîtier et l'emblème Kolink.



Pour plonger ce boîtier dans une lumière encore plus intense, quatre ventilateurs Umbra aRGB sont intégrés dans le boîtier. Chacun de ces ventilateurs de 120 mm dispose d'un anneau de douze LED qui entoure un cercle plus petit de neuf LED afin de créer de véritables effets lumineux. L'éclairage des ventilateurs et du panneau aRGB peut être commandé via le contrôleur Umbra Core fourni. Alternativement, les ventilateurs peuvent être contrôlés via une carte mère compatible en les connectant à leur connecteur aRGB à trois broches.



Des performances thermiques étendues



Les ventilateurs Umbra ne sont pas seulement beaux, ils renforcent également le flux d'air naturel du Big Chungus Hench avec des vitesses de ventilation allant jusqu'à 1 500 tr/min. Comme il s'agit de ventilateurs PWM, leur vitesse peut être adaptée à la charge de travail actuelle. Les panneaux en verre trempé sont détachés du boîtier, ce qui permet de disposer d'une quantité d'air suffisante pour refroidir votre système. En outre, le panneau supérieur peut accueillir un radiateur de 240 mm. Ainsi, cette tour intermédiaire est parfaitement adaptée à un système de refroidissement à eau AiO pour maintenir votre PC de jeu à une température optimale.



Support pour le matériel haut de gamme



Le Big Chungus Hench ne se distingue pas seulement par son esthétique frappante, mais il offre également un support généreux pour le matériel de jeu, ce qui en fait un boîtier idéal pour tous ceux qui souhaitent présenter leur système haut de gamme. Une carte mère ATX devient le cœur de ce boîtier. Les cartes d'extension trouvent leur place dans sept slots d'extension à l'arrière. Pour la carte graphique, il y a de la place pour un GPU d'une longueur allant jusqu'à 310 mm, ce qui couvre de nombreuses marques disponibles. Il est également possible d'installer un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 165 mm.



Sur la face inférieure du boîtier se trouve le cache ventilé du bloc d'alimentation pour améliorer les performances thermiques. Il est possible d'y loger un bloc d'alimentation ATX d'une longueur maximale de 200 mm. La baie de disque dur peut être équipée de manière flexible avec du matériel, ce qui te permet de maximiser la capacité et la vitesse. Il y a un support pour un disque dur de 3,5 pouces et deux disques SSD de 2,5 pouces.



Grande stabilité



Pour soutenir sa forme unique, le Big Chungus Hench utilise un cadre en acier SPCC de 1,2 mm d'épaisseur, ce qui confère à ce boîtier une incroyable stabilité. Les découpes hexagonales emblématiques sur l'ensemble du boîtier améliorent le flux d'air et laissent transparaître l'éclairage RGB. Les panneaux métalliques stylisés complètent l'esthétique, tandis que le verre trempé de 3 mm d'épaisseur t'offre une vue fantastique sur le matériel haut de gamme intégré.



Les ports E/S se trouvent à l'avant de la face supérieure et permettent une connectivité complète. On y trouve un USB 3.1, un USB 2.0 et deux connecteurs audio HD pour microphones et écouteurs. Niché dans un espace entre les panneaux, le panneau E/S n'interrompt pas la forme exceptionnelle du Big Chungus Hench.



Voici la fiche technique :









Le prix sera de 199.90 euros.



Pour plus d'informations sur le boitier, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 02 décembre 2021.



Pour effectuer une précommande, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



