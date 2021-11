Nvidia impose des restrictions de fréquence d'images à 12 jeux Geforce Now.



Nvidia a confirmé qu'elle limite certains jeux sur GeForce NOW Il s'agit de douze titres, grâce à un nouveau palier de 200 $ par an qui vous fournit l'équivalent d'une carte graphique de bureau RTX 3080 dans le nuage qui est Pour ceux qui ont le palier original de 4,99 $ par mois "Founders" ou qui paient 100 $ par an pour l'accès "Priority", il est possible qu'ils n'obtiennent pas tout à fait ce qu'ils attendaient.



Nvidia a discrètement plafonné les taux de trame d'au moins 12 jeux spécifiques afin d'assurer des performances cohérentes



Après que des internautes aient découvert qu'un certain nombre de jeux étaient forcés de fonctionner à des fréquences d'images inférieures à 60 images par seconde, Nvidia a créé un site d'assistance officiel (via 9to5Google) pour expliquer cette pratique. Il semble que la société procède ainsi depuis un certain temps, mais seulement pour un petit nombre de jeux difficiles au moment de la rédaction de cet article. Après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert que certaines personnes se plaignaient déjà d'être limitées à 45 images par seconde dans Cyberpunk 2077 en décembre 2020, ce qui est exactement ce que Nvidia confirme ici.



Assassin's Creed Odyssey et Immortals Fenyx Rising sont les autres jeux dont la fréquence d'images est inférieure à 50 images par seconde, tandis que certains ont des fréquences d'images un peu plus élevées. Voici la liste complète des jeux pour lesquels les taux d'images sont limités:





NVIDIA - Pour nos membres prioritaires, le nombre maximum d'images par seconde est généralement fixé à 60, ou plus, pour la plupart des plus de 1 100 jeux que nous avons embarqués jusqu'à présent. Il y a quelques exceptions dont nous avons déterminé qu'elles ne fonctionnent pas assez bien à 60 FPS sur les GPU utilisés par les membres prioritaires. L'OPS par défaut pour ces jeux spécifiques à forte intensité graphique ne peut donc pas être modifié. Cette mesure vise à garantir que tous les membres de Priority bénéficient d'une expérience cohérente et de haute qualité.



Nvidia a déclaré à The Verge que son niveau RTX 3080 n'a actuellement aucun plafond de framerate, mais a laissé ouverte la possibilité d'en ajouter un jour :



Nous ne plafonnons pas actuellement les taux de trame sur le niveau RTX 3080 en raison des gains de performance par rapport au serveur de la génération précédente. Bien que nous ne prévoyions pas d'avoir à le faire à l'avenir, il est impossible d'anticiper les demandes des jeux non encore sortis et l'impact qu'ils pourraient avoir sur le matériel du serveur.



Le mois dernier, Phil Eisler, PDG de GeForce Now, a déclaré que le niveau 3080 serait un niveau d'expérience de jeu entièrement nouveau par rapport aux niveaux précédents. Avec le niveau 3080, vous bénéficiez d'un accès exclusif au 3080. Chaque fois que vous jouez, vous obtenez un 3080, même si le jeu tourne à 300 images par seconde.



THE GURU3D