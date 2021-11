Alphacool dévoile les refroidisseurs de CPU Eisbaer LT240 et LT360 Aurora AIO avec RVB numérique.



Avec les Eisbaer LT240 & LT360 Aurora, Alphacool présente aujourd'hui de nouvelles solutions CPU "All-in-One" basées sur la série Eisbaer LT qui a déjà connu un grand succès. Par rapport à l'Eisbaer LT AIO classique d'Alphacool, le refroidisseur et l'unité de pompe ainsi que les ventilateurs de la nouvelle version Aurora sont maintenant entièrement équipés de DEL RVB numériques. Le contrôleur inclus permet de régler des effets lumineux étendus, qui offrent un éclairage unique et noble.















Comme pour tous les AIO Eisbaer, Alphacool utilise à nouveau le radiateur NexXxoS avec des ailettes de refroidissement, des préchambres et des canaux de refroidissement en cuivre ainsi que les tuyaux TPV robustes avec raccords rapides de la série ENTERPRISE Solutions. Grâce à ces raccords rapides, il est possible d'intégrer dans la boucle d'autres produits de refroidissement par eau courants, tels que les refroidisseurs de GPU. Le boîtier de pompe plat permet d'installer l'AIO même dans les espaces les plus restreints. L'Eiszyklon Aurora LUX PRO d'Alphacool est utilisé comme ventilateur, la pompe DC-LT est remplacée par la pompe DC-LT2 d'Alphacool, plus silencieuse et plus puissante.







Voici la fiche technique :







Grâce à un adaptateur inclus, le CPU AIO Eisbaer Aurora LT d'Alphacool est déjà compatible avec le socket LGA1700 d'Intel.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP