ASUS présente l'alimentation ROG Thor 1000W Platinum II.



ASUS a présenté sa deuxième génération d'alimentations ROG Thor avec la ROG Thor 1000 W Platinum II. L'accent est mis sur la réduction du bruit et les connecteurs de nouvelle génération. ASUS a utilisé des dissipateurs plus lourds sur les différents composants chauds de l'alimentation, qui ont le double du "volume" (surface de dissipation de la chaleur, ainsi que la taille du dissipateur).







Ils sont associés à un ventilateur ASUS Axial-Tech de 135 mm qui est conçu pour diriger tout son flux d'air axialement. Le PSU peut supporter un refroidissement sans ventilateur jusqu'à une charge de 500 W, et une vitesse de ventilateur de 12-15% jusqu'à une charge de 700 W, le ventilateur ne commençant à monter en puissance qu'au-delà de 700 W. Cela donne au PSU une certification de niveau sonore Cybenetics Lambda A++. L'efficacité de commutation est classée 80 Plus Platinum.







Sous le capot, l'ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II dispose d'un rail unique de +12 V, avec les protections électriques les plus courantes, contre les sur/sous tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. Le bloc d'alimentation entièrement modulaire est doté de connecteurs, dont un ATX à 24 broches, deux EPS à 4+4 broches, un Molex microFit 3.0 à 12 broches capable de délivrer jusqu'à 450 W, six PCIe à 6+2 broches, douze SATA, trois Molex et un Berg.







Le bloc d'alimentation est doté d'un écran LED monochrome qui affiche la charge, la tension et la température en temps réel. Il y a beaucoup d'éclairage LED RVB adressable, qui peut être contrôlé via une connexion ARGB standard à 3 broches. L'entreprise offre une garantie de 10 ans.







Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP