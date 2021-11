BIOSTAR annonce la carte mère RACING Z690GTA.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la toute nouvelle carte mère RACING Z690GTA. Entrez dans le champ de bataille en toute confiance avec la célèbre carte mère RACING Z690GTA de BIOSTAR. Conçue sur la base du chipset Intel Z690 avec le dernier socket LGA1700, la nouvelle carte mère RACING Z690GTA est le meilleur choix pour faire fonctionner les derniers processeurs Intel Alder Lake de 12e génération.







Poursuivant l'héritage de ses prédécesseurs, la nouvelle carte mère RACING Z690GTA a un look et un toucher d'un autre monde. Style, puissance et élégance dans un nouveau design blindé excitant, la carte mère est conçue avec goût pour que tout PC se distingue des autres. Dotée d'un design d'alimentation à 17 phases et d'une armure de refroidissement active avec un dissipateur thermique à ailettes, BIOSTAR s'est activement concentré sur la gestion stable de l'alimentation et la dissipation de la chaleur cette année, améliorant ainsi considérablement les performances et la durabilité de ses composants.







PCIe-5.0 est une autre caractéristique importante ajoutée à la carte mère par BIOSTAR, permettant une augmentation inégalée des performances des dernières cartes graphiques AMD et NVIDIA.

La nouvelle carte mère RACING Z690GTA gère jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 à travers 4 DIMMs capables de supporter des nombres d'overclocking jusqu'à 5000+ MHz. Une technologie de stockage efficace comme PCIe M.2 4.0 (64 Go/s) est disponible dans toutes les dernières cartes mères BIOSTAR, et la RACING Z690GTA ne fait pas exception. Avec des ports PCIe M.2 3.0 (32 Go/s), M.2 4.0 (64 Go/s) et 8x SATA III (6 Go/s), BIOSTAR permet un stockage rapide et efficace pour n'importe quel usage.







Plein à craquer, le RACING Z69GTA possède un panneau d'E/S arrière complet. Une disposition de 8 ports USB, dont 5 sont des ports USB 3.2 (Gen2), 2 ports USB 2.0 et 1 port USB 3.2 (Gen2) TYPE C est disponible sur la carte mère RACING Z690GTA.



Le chipset RTL8125B LAN de Realtek alimente les opérations réseau de la carte mère, permettant une connectivité réseau rapide comme l'éclair pour une expérience de jeu en ligne et de streaming en direct plus rapide. 2 ports d'antenne WiFi avec capacité WiFi 6 & 6E sont également disponibles dans le panneau E/S arrière pour une connexion Internet rapide et sans souci.



Profitez d'une sortie audio et vidéo extraordinaire avec la carte mère RACING Z690GTA. Les 3 ports de sortie vidéo disponibles, composés d'un port HDMI 2.0, d'un port DisplayPort et d'un port DVI-D, offrent une excellente capacité de sortie vidéo. Combiné avec 3x ports audio contrôlés par un chipset audio ALC1220 qui fournit un son haute définition 7.1 canaux, les utilisateurs peuvent vivre une expérience audiovisuelle immersive sans précédent.



En conclusion, la carte mère RACING Z690GTA de BIOSTAR est tout ce dont vous avez rêvé et plus encore. Conçue avec une ingénierie et une fonctionnalité de précision, elle est parfaite pour les joueurs et les créateurs de contenu pour tous leurs besoins réguliers avec une excellente alimentation, une dissipation de la chaleur, un support des composants et un design élégant.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP