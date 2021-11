Des échantillons techniques de l'Intel Core i5-12400 font surface sur eBay, avec des problèmes de compatibilité.



Une assez grande quantité d'échantillons techniques (ES) d'Intel Core i5-12400 "Alder Lake" a été mise en vente sur eBay. Le i5-12400 est un prochain processeur de milieu de gamme qu'Intel prévoit de lancer au premier trimestre 2022. Ce processeur à 6 cœurs/12 threads ne comporte que 6 cœurs de performance "Golden Cove" et ne comporte pas de cœurs d'efficacité (ce qui est probablement une bonne chose pour les joueurs). Chacun des six cœurs dispose de 1,25 Mo de cache L2, tandis qu'ils partagent un cache L3 de 18 Mo.















VideoCardz prévient que les puces ES qui circulent dans la nature pourraient présenter des problèmes de compatibilité avec les cartes mères Z690 disponibles sur le marché. Apparemment, il y a deux révisions de l'i5-12400 non publiées qui circulent, C0 et B0, la première étant un échantillon de qualification (QS), et la seconde un échantillon d'ingénierie (ES). Les deux versions diffèrent par la fréquence maximale de boost : 4,40 GHz contre 4,00 GHz. Ils diffèrent également par les codes S-SPEC de QXDY et QYHX. Même avec les versions de production du firmware et Intel ME, les cartes mères Z690 vendues au détail ne semblent pas garantir la compatibilité avec ces échantillons. Il est probablement préférable d'attendre les versions de détail de ces puces.



VIDEOCARDZ