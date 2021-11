TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS ROG Maximus Z690 Hero.







Après des mois de rumeurs et de fuites d'informations, le nouveau socket Intel LGA 1700 est arrivé. Le premier chipset à utiliser ce nouveau socket est le Z690, qui a également le privilège d'être le premier à introduire PCIe Gen 5.0 et DDR5 sur le marché grand public. Après l'accueil mitigé qui a récemment accompagné les processeurs Core de 11e génération d'Intel, les fans d'Intel sont prêts à voir l'entreprise briller à nouveau de mille feux.



Depuis qu'AMD a présenté la feuille de route des processeurs Zen en 2017, Intel a lentement perdu du terrain dans les charges de travail multithread et de production que les prosommateurs et les professionnels recherchent dans un environnement de travail. Rien ne s'approche actuellement de la gamme Threadripper d'AMD, mais le prix d'entrée est tout aussi élevé. AMD continue d'être en tête avec un processeur plus orienté vers le consommateur sous la marque Ryzen. Sur plusieurs générations, ces processeurs Ryzen ont lentement poussé Intel hors de la ceinture de jeu avec un point d'entrée moins cher par rapport à la performance globale.



Cela fait maintenant partie du passé ! Intel a investi de l'argent, du temps et des efforts pour revenir à ses racines et apporter des innovations là où elles sont le plus nécessaires. Le chipset Z690 n'a pas seulement préparé le terrain pour ce qui est à venir, mais il permet aux fabricants de cartes mères de montrer ce qui constitue une expérience complète au lieu de rester sur la touche pendant qu'Intel et AMD continuent de s'affronter.



La première grande nouveauté est que les processeurs Core de 12e génération d'Intel offrent un support PCIe 5.0 natif, ce qui signifie un support futur dans des produits qui viennent juste d'atteindre le marché des entreprises. Le chipset Z690 a également bénéficié d'une augmentation de la vitesse de connexion avec une modification de l'interférence DMI 4.0 à 16 GT/s, soit un doublement par rapport à la DMI 3.0 que l'on trouvait sur le précédent socket LGA 1200. Le deuxième changement le plus important est le double support des modules de mémoire DDR4 ou DDR5 par le CPU.



En théorie, une carte mère peut avoir les deux tant qu'elle n'est pas remplie en même temps. En plus de la prise en charge de PCIe 5.0 et de DDR5, le chipset Z690 offre une connectivité native USB 3.2 Gen 2x2. La bande passante de l'USB 3.2 Gen 2x2 offre des vitesses allant jusqu'à 20 Gb/s. Globalement, sur le papier, le CPU Core de 12e génération et le chipset Z690 montrent qu'Intel est prêt à pousser ses produits à un tout autre niveau et à laisser AMD dans la poussière.







La famille Maximus est la ligne phare d'ASUS pour les cartes mères Intel, avec un look et des caractéristiques haut de gamme, des performances fulgurantes et une large prise en charge de l'overclocking. La gamme Maximus comprend généralement quatre modèles : Hero, Apex, Formula et Extreme. Le chipset Z690 d'Intel ne fait pas exception. L'ASUS ROG Maximus Z690 Hero est le modèle d'entrée de gamme de la famille Maximus, offrant de nombreuses caractéristiques et avantages extrêmes de la gamme tout en maintenant un prix abordable.



Le ASUS ROG Maximus Z690 Hero est doté d'une solution de refroidissement VRM robuste associée à vingt étages de puissance de 90 A pour une expérience d'overclocking de CPU arrondie. Un flashback du BIOS a également été inclus, ainsi que l'overclocking sans stress d'ASUS avec AI Optimized. L'ASUS ROG Maximus Z690 Hero offre également une excellente connectivité avec la toute nouvelle technologie WiFi 6E, Thunderbolt 4 et trois emplacements M.2 intégrés. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cette revue, alors regardons de plus près ce que l'ASUS ROG Maximus Z690 Hero a à offrir.



