[TUTO] Installer tout Windows sur une clé USB en 3 étapes.

l y a quelques jours, j’ai eu besoin d’exécuter Windows 10 depuis une clé USB. Il s’agit de démarrer sur un Windows 10 sans toucher au système en place. Cela peut être utile pour tester une application ou du matériel, rechercher un virus, récupérer des fichiers effacés… Je vous propose un petit guide rapide avec les liens pour télécharger l’ISO de Windows 10, ainsi que l’outil FlashBoot. C’est facile, rapide et gratuit.







Tout Windows sur une clé USB



Que ce soit pour tester une application ou pour dépanner un ordinateur, vous pourriez avoir besoin d’exécuter Windows depuis une clé USB. Oui, il est possible d’utiliser une clé ou disque externe en USB et démarrer dessus pour exécuter Windows sans impact sur le système déjà en place sur l’ordinateur. Ce fut mon cas récemment et voici comme j’ai procédé. Il faudra un peu de patience, même si je trouve que c’est relativement rapide. Ici, le PC utilisé est un ordinateur disposant d’un processeur AMD Ryzen d’un peu plus d’un an, avec Windows 10 (non, il n’est pas encore passé à Windows 11).



1. Prérequis



Il faut pour cette installation de Windows sur une clé USB :



- Un ordinateur sous Windows (ou une machine virtuelle),

- Une connexion Internet,

- Télécharger l’ISO officielle de Windows 10 (adresse officielle),

- Télécharger Flashboot gratuit (adresse officielle),

- Une clé USB de 8 Go minimum.



De préférence, prenez une clé USB 3.0 rapide (SanDisk Extreme par exemple) ou mieux un SSD externe. En effet, si votre clé USB est lente, vous pourriez être déçu.



2. Téléchargement des outils



Je vous recommande de télécharger Flashboot dans un premier temps car il ne pèse que quelques Mo (au moment de l’écriture de ce guide, il s’agit de la version 3.3j). Puis dans un second temps, télécharger le fichier ISO de Windows 10 (environ 5,5 Go). Pendant la phase de téléchargement de Windows 10 (entre 10 et 30 minutes suivant votre connexion), installez Flashboot en double-cliquant dessus. Flashboot est l’outil d’aide à la création de la clé USB avec Windows 10.

3. Installation de Windows 10 sur la clé



Une fois l’image ISO de Windows 10 téléchargée, lancez Flashboot sur votre ordinateur.







Appuyez sur le bouton Next > en bas à droite, puis sélectionnez le second choix FULL OS -> USB… Comme vous pouvez le constater, l’outil peut également servir à d’autres usages.







Puis je sélectionne le Windows 8/8.1/10 (for UEFI-based computers)…







Comme mon PC dispose d’un UEFI, je sélectionne ce choix. Si vous avez un ancien ordinateur, il dispose certainement d’un BIOS. Pour le savoir, vous pouvez consulter le site du fabricant (de l’ordinateur ou de la carte mère). Sinon, vous exécutez la commande msinfo32 depuis l’ordinateur cible et cherchez la ligne Mode BIOS.











On indique le chemin où se situe le fichier ISO de Windows 10. Puis on sélectionne la version de Windows que l’on souhaite mettre sur la clé (dans mon cas Windows 10 Pro). Enfin, il ne reste plus qu’à sélectionner la clé USB et à lui donner un nouveau nom (WIN10_TOGO proposé par défaut). Attention, la clé va être formatée… et toutes les données présentes dessus seront effacées. Pour ma part, la création de Windows 10 sur la clé a nécessité 15 minutes… mais cela va dépendre de la rapidité de votre clé USB.



Démarrer Windows 10 sur une clé



Une fois la procédure d’installation sur la clé terminée, on passe sur l’ordinateur pour exécuter Windows 10 directement depuis la clé. Il faudra lancer le Boot Menu (sélection du périphérique au démarrage du PC). La touche à actionner est généralement indiquée sur l’écran (touche F11 par exemple). Il sélectionnera Windows Boot Manager (voir image ci-dessous) et non USB.







L’ordinateur va finaliser l’installation sur la clé USB et redémarrera 2 fois. Il faut compter une bonne vingtaine de minutes. Ensuite, c’est terminé et le démarrage sur la clé ne prend que quelques minutes. Voilà, c’est terminé… Il ne reste plus qu’à profiter.



