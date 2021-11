La technologie VReg spéciale d'Intel Raptor Lake pourrait réduire considérablement la consommation d'énergie.



Une demande de brevet déposée par Intel suggère que ses processeurs Raptor Lake de prochaine génération puissent mettre en œuvre un mécanisme plutôt astucieux pour réduire la consommation d'énergie jusqu'à 25 %. Intel a en fait déposé le brevet en janvier 2020, mais ce qu'il décrit n'est pas présent sur ses processeurs Core Alder Lake de 12e génération qui ont été commercialisés au début du mois.







Ce qui se passe généralement lorsque l'on passe à un nœud plus petit, c'est que le produit qui en résulte apporte une meilleure efficacité énergétique. Les modifications architecturales qui ne sont pas directement liées aux nœuds plus petits peuvent avoir le même avantage. Toutefois, en ce qui concerne Raptor Lake, la demande de brevet d'Intel laisse entendre que la société pourrait mettre en œuvre un régulateur de tension linéaire numérique (D-LVR) pour obtenir des gains d'efficacité énergétique supplémentaires.







"Le D-LVR n'est pas en série avec le flux d'alimentation principal, mais en parallèle. En plaçant le D-LVR en parallèle avec un VR principal (par exemple, le VR de la carte mère), le VID du CPU est abaissé et la consommation d'énergie du cœur du processeur est réduite ", explique Intel dans sa demande de brevet. "L'architecture d'alimentation réduit la bande de garde pour le niveau d'alimentation d'entrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie globale, car les spécifications VR de la carte mère peuvent être remplacées, ce qui permet d'économiser du coût et de l'énergie."



La mise en œuvre du VRM d'une carte mère est l'une des zones critiques qui séparent les cartes haut de gamme conçues pour les passionnés et les overclockers du reste de la récolte. Plus le VRM autour du processeur est solide, mieux la carte mère est équipée pour envoyer une tension propre et cohérente au processeur, ce qui augmente potentiellement la stabilité et la marge d'overclocking (ce n'est pas tout).



Selon Intel, un D-LVR "augmente considérablement les performances du CPU" pour un coût supplémentaire minime pour le silicium et avec un réglage facile. Cela s'explique en partie par le fait qu'en plaçant un D-LVR en parallèle à un VR primaire, les cœurs du processeur consomment moins d'énergie et la tension effective à laquelle le CPU fonctionne est ainsi abaissée.







Vous pouvez vous plonger dans la demande de brevet DLVR complète si vous voulez entrer dans les détails de la technologie, mais le résultat est qu'Intel affirme qu'il est possible d'éliminer une quantité importante de tension. Dans les graphiques ci-dessus, Intel met en évidence une économie de 160 mV, ce qui se traduit par une diminution d'environ 20 à 25 % de la puissance du processeur.



"Ici, la partie montrant l'économie d'énergie au-delà de 40A ne prend pas en compte les pertes D-LVR. Dans cet exemple, une baisse de 21 % de l'UC se traduit par un gain de performance d'environ 7 % ", explique Intel.



Il sera intéressant de voir si Intel implémente cela dans Raptor Lake et ce que nous présumons être le chipset de la série 700 qui l'accompagne. Le D-LVR pourrait également être plus loin sur la feuille de route. On ne s'attend pas à ce que Raptor Lake s'écarte radicalement d'Alder Lake, mais plutôt à ce qu'il associe des cœurs Golden Cove performants à des cœurs Gracemont efficaces. Les premiers seront plus rapides et disposeront d'un cache L2 plus important, tandis que les seconds passeront de huit à 16 cœurs.



HOTHARDWARE