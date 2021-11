CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le KOLINK Rocket Complex Aluminium Mini-ITX.























Information sur le produit - Rocket Complex Aluminium Mini-ITX Gehäuse - Gunmetal Grey :



- Châssis de style tour Mini-ITX,

- Caractéristiques de l'emblématique design à découpe hexagonale de la série Rocket,

- Panneau latéral en verre trempé pour visualiser le matériel,

- Les panneaux et les vis amovibles permettent un démontage extrême,

- Supporte les cartes mères Mini-ITX et les alimentations SFX/SFX-L,

- Peut accueillir un GPU 2.8 slot jusqu'à 330 mm de long,

- Premier boîtier Kolink à inclure un câble riser PCIe 4.0 en standard,

- Le panneau d'E/S comporte des ports USB 3.2 Type-C et USB 3.0.



Les caractéristiques du Kolink Rocket Complex Mini-ITX :



Presque unique dans son style, le boîtier Rocket Complex Mini-ITX s'inspire de la console Xbox Series X, créant ainsi un châssis tour, mais dans des proportions plus petites. Fabriqué en aluminium, ce boîtier possède un panneau latéral en verre trempé et une finition anodisée gris titane. Avec une capacité de 20,4 litres, il reste néanmoins beaucoup de place pour du matériel haut de gamme, le tout dans un encombrement réduit. L'extérieur supporte un panneau d'E/S bien équipé, avec un port USB 3.2 Type C et un port USB 3.0.



Le Rocket Complex est un châssis fantastique pour les amateurs de matériel et de SFF. Naturellement, ce boîtier Mini-ITX peut accueillir une carte mère de la même taille. Les GPU peuvent avoir jusqu'à 2,8 slots et 330 mm de longueur, ce qui couvre la plupart des modèles actuellement disponibles, et ils peuvent être montés verticalement avec le câble riser PCIe 4.0 inclus. En fait, c'est le premier boîtier Kolink à inclure un câble riser Gen 4 en standard. Le support de l'alimentation peut accueillir une alimentation SFX, mais si vous avez besoin d'une puissance plus élevée, ce support peut être retiré, permettant ainsi l'installation d'une unité SFX-L.



Refroidissement complet



Doté des découpes hexagonales emblématiques de la série Rocket, le flux d'air naturel de ce boîtier est exceptionnel. De plus, le Rocket Complex est équipé de deux ventilateurs intégrés Kolink Classic 120 mm PWM pour renforcer votre système de refroidissement. Associé au transfert passif de la chaleur, grâce à sa structure en aluminium, ce boîtier est idéal pour les constructeurs enthousiastes et haut de gamme. En outre, le boîtier Rocket Complex Mini-ITX peut accueillir des systèmes de refroidissement AiO de 240 mm, le bloc CPU pouvant atteindre 62,5 mm de hauteur. Si vous optez pour un refroidissement par air, le refroidisseur de l'unité centrale peut atteindre une hauteur de 110 mm.



Assemblage facile



Plutôt que d'utiliser des rivets, le Rocket Complex est maintenu par des vis, ce qui signifie que ce châssis peut être facilement démonté. Ainsi, l'installation des composants, tels que l'AiO et le PSU, est beaucoup plus simple. De plus, chacun des panneaux peut être retiré, y compris le panneau supérieur. Cela vous permet l'accès nécessaire pour construire dans ce châssis à petit facteur de forme. Trois des panneaux sont en aluminium anodisé gris titane, tandis que le dernier est en verre trempé, ce qui vous permet d'admirer votre travail.



Détails techniques :









Le prix du boitier est de : 169.90 euros.



Il sera disponible en date du 18 novembre 2021.



