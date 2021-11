Lancement des nouveaux périphériques de la série Studio de Logitech.



Logitech lance les nouveaux clavier, souris et tapis de souris Studio Series. Les nouveaux claviers POP, souris POP et tapis de souris Logitech Studio Series sont les derniers-nés de la gamme Logitech Studio Series. Le nouveau clavier mécanique et la nouvelle souris utilisent tous deux la technologie sans fil, notamment Bluetooth et la nouvelle technologie sans fil Logi Bolt via le récepteur sans fil USB Logi Bolt. Les Logitech POP Keys et Logitech POP Mouse se déclinent en trois nouvelles esthétiques dynamiques : Daydream, Blast et Heartbreaker. D'autre part, le tapis de bureau Logitech est disponible dans les couleurs lavande, rose foncé et gris moyen.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Touches POP de Logitech







Le Logitech POP Keys est livré avec huit touches emoji interchangeables dans la boîte, dont quatre sur le clavier lui-même. Les touches emoji peuvent être facilement personnalisées en fonction de votre emoji préféré ou d'un autre raccourci pratique à l'aide du logiciel Logitech Options, disponible via un simple téléchargement pour PC ou Mac.



Magnifiquement rétro, le Logitech POP Keys offre des touches mécaniques confortables de style machine à écrire et des fonctions de nouvelle génération. Ses 12 nouveaux raccourcis FN comprennent les touches Snip Screen, Mute Mic et Média pour faciliter la journée de travail moderne. Faites l'expérience d'une frappe presque addictive sur les touches mécaniques de style machine à écrire et sentez vos doigts rebondir sur les touches confortables et creuses qui cliquent, claquent et sautent.



Souris POP de Logitech







La souris Logitech POP se glisse facilement dans votre sac ou votre poche pour un travail en déplacement et vous permet de rester productif grâce à la Smartwheel qui passe automatiquement du mode haute précision au mode défilement rapide. Son corps lisse, conçu pour le confort, s'adapte parfaitement à votre paume pour vous aider à travailler sur tout ce dont vous avez besoin. Lorsque les options Logitech sont téléchargées, utilisez la souris avec Logitech Flow, une fonction logicielle permettant de copier-coller facilement du texte, des fichiers et des images entre ordinateurs.



La souris Logitech POP Mouse est également dotée d'un bouton supérieur qui ouvre le menu emoji et peut être personnalisé pour être utilisé en une seule pression. Les deux produits POP favorisent la créativité multi-appareils, en se connectant à un maximum de trois appareils à la fois via Bluetooth ou le récepteur sans fil USB Logi Bolt. Ils sont également accompagnés d'une promesse de durabilité et d'une longue durée de vie de la batterie, une signature des produits Logitech.



Tapis de bureau Logitech Studio Séries







Un beau et confortable tapis de bureau avec une base antidérapante et un design anti-éclaboussures. Le tapis de bureau Logitech est doté d'un revêtement anti-éclaboussures qui résiste aux mésaventures accidentelles. Le tissu à surface souple offre une expérience de souris confortable, tandis que la base antidérapante en caoutchouc empêche le glissement sur n'importe quelle surface et permet de rester fermement en place sur votre bureau, quoi qu'il arrive. Le tapis de bureau Logitech est conçu pour couvrir les touches et la souris POP grâce à sa taille extra-large de 300 mm x 70 mm.



Disponibilité et Prix



Les touches POP, la souris POP et le tapis de bureau Logitech sont désormais disponibles sur Logitech.com, voir les prix ci-dessous.



- Logitech POP Keys : 99.99 Dollars - Cliquez ICI,

- Logitech POP Mouse : 39.99 Dollars - Cliquez ICI,

- Logitech Desk Mat : 19.99 Dollars - Cliquez ICI.



VORTEZ