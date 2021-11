Les utilitaires de flash des claviers et souris Logitech mis à jour.







Nous avons vu hier que le dernier logiciel G HUB 2021.11 propose de mettre à jour certains produits de la gamme G afin de prendre en charge la nouvelle fonctionnalité d'appairage sans fil Device Pairing Tool.







Pour ce qui est des périphériques Logitech de bureautique, l'ancien pack SetPoint était fourni avec le composant Logitech Updater (LU) qui pouvait notifier l'utilisateur lors de la disponibilité d'un nouveau firmware puis effectuer le téléchargement. Toutefois, le logiciel Options qui remplace les pilotes SetPoint depuis quelques années déjà ne peut pas, lui, mettre directement à jour le micrologiciel des claviers et souris. Au lieu de cela, Logitech propose un petit utilitaire autonome nommé Firmware Update Tool (FUT) qui peut mettre à jour tous les périphériques Logitech connectés au système y compris leur récepteur sans fil si bien sûr une mise à jour est disponible. Nous vous avions d'ailleurs déjà parlé en 2020 de ce Firmware Update Tool suite au problème de mise à jour partielle de certaines souris MX Master 3.



Sachez que cet outil Firmware Update Tool vient d'être mis à jour en version 2.6.184496 en date du 26 octobre 2021. Logitech a amélioré son interface graphique et corrigé quelques bugs. Si vous possédez un clavier, une souris voire un casque audio Logitech de la gamme bureautique (séries K, MK, MX, Zone...), n'hésitez donc pas à exécuter de temps en temps ce logiciel pour vérifier si un nouveau micrologiciel n'est pas disponible pour le périphérique lui-même ou bien pour son récepteur Unifying/Bolt. A noter que la liste des périphériques compatibles sur la fiche de téléchargement TLD n'est probablement pas exhaustive et que beaucoup d'autres produits sont potentiellement supportés.



Un utilitaire de flash en ligne de commande



Le Firmware Update Tool est un logiciel tout à fait classique qui fonctionne en effectuant quelques clics dans une interface graphique (GUI) mais il faut savoir que Logitech propose en réalité également depuis quelque temps déjà (au moins depuis 2019) un tout autre logiciel, nommé Script DFU Tool, et qui peut également être utilisé pour mettre à jour les périphériques Logitech. Le fonctionnement du Script DFU Tool est toutefois extrêmement différent du Firmware Update Tool puisqu'il fonctionne dans l'interface en ligne de commande de Windows (CLI) et présente donc la particularité de pouvoir être utilisé dans des scripts comme son nom l'indique. Ce Script DFU Tool ne se destine évidemment pas à l'utilisateur lambda mais uniquement aux administrateurs système qui gèrent de gros parcs de machines et peuvent donc trouver un intérêt à automatiser cette tâche voire à l'exécuter à distance depuis une console.



Pour utiliser le Script DFU Tool et savoir si des périphériques nécessitent une mise à jour, on peut par exemple utiliser la commande ci-dessous mais plusieurs autres arguments sont bien sûr disponibles en particulier pour charger une archive ZIP locale ou distante.



logitech_dfu.exe /list /fw_version /available /pre-requisite



Si nous vous parlons aujourd'hui de cet outil Script DFU Tool, c'est parce qu'il vient de passer en version 2.0 qui vise avant toute chose à ajouter le support du nouveau récepteur USB sans fil Bolt et bien sûr des périphériques compatibles avec le protocole Bolt. À noter que le Script DFU Tool refuse également désormais de mettre à jour le firmware si le niveau de charge de la batterie du clavier ou de la souris est trop faible, ceci afin d'éviter que le processus de mise à jour échoue avant son terme. Le système Windows 11 est aussi supporté par la version 2.0.



La liste des périphériques Logitech compatibles avec le Script DFU Tool 2.0 est fournie sur la page de téléchargement ci-dessous.



Téléchargement



- Application Logitech Firmware Update Tool 2.6.184496 pour Windows 10 32 bits (x86) : Cliquez ICI,

- Application Logitech Firmware Update Tool 2.6.184496 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Application Logitech Script DFU Tool 2.0.170008 pour Windows 7/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Guide d'utilisation du Logitech Script DFU Tool : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS