Crucial est l'un des plus grands acteurs du marché des SSD en raison de sa capacité à utiliser ses propres puces NAND et la DRAM fabriquée par sa société mère Micron.







Presque exactement un an après le Crucial P5, Crucial a lancé le Crucial P5 Plus, qui ajoute la prise en charge de l'interface PCI-Express 4.0 ultra rapide pour doubler le débit théorique de la bande passante. Alors que le P5 utilisait le contrôleur Micron DM01B2, le P5 Plus est construit autour du DM02A1 - notez l'augmentation séquentielle de "1" à "2". Le nouveau SSD utilise également les toutes nouvelles puces NAND TLC 3D B47R à 176 couches de Micron, que nous avons rencontrées pour la première fois dans notre article de présentation du Phison E18 + B47R. Une puce DRAM LPDDR4-4266 fournit 1 Go de mémoire pour les tables de correspondance du SSD.



Le Crucial P5 Plus est proposé dans des capacités de 500 Go (110 Dollars), 1 To (180 Dollars) et 2 To (370 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW respectivement. Crucial inclut une garantie de cinq ans avec le P5 Plus.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



