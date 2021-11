Les cartes mères Intel B660 pourraient manquer de support PCIe 5.0.



On sait beaucoup de choses sur les cartes mères Z690, mais moins sur les B650, l'alternative économique. En l'état actuel des choses, les cartes mères les plus abordables ne prendront pas en charge le PCIe Gen 5.0, ce qui n'est pas si étrange que cela, puisque vous disposerez toujours d'emplacements PCIe Gen 4.0.







D'où vient cette information, et bien un critique a reçu une carte mère B650 par accident et a remarqué les nouvelles configurations. Plusieurs photos de l'emballage du produit ont été envoyées au site Web VideoCardz par le critique, dont l'une montre clairement une étiquette indiquant les capacités PCIe 4.0.







Les processeurs Alder Lake de 12e génération d'Intel contiennent des voies PCIe 5.0 attachées qui sont distinctes du chipset, ce qui a surpris de nombreuses personnes. Étant donné que le chipset B660 est destiné au marché de milieu de gamme, l'absence de capacité PCIe 5.0 sur cette carte mère spécifique pourrait être considérée comme une tactique de réduction des coûts ou de séparation artificielle.







Bien sûr, rien n'est certain tant qu'il n'est pas publié.



