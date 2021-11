COLORFUL dévoile les cartes graphiques GeForce RTX 3070 Customization Series.



Colorful vient de lancer sa nouvelle alternative à son iGame RTX 3070 LHR Bilibili Edition, la GeForce RTX 3070 Customization Series. En raison de la possibilité que les accords contractuels entre Colorful et Bilibili prennent fin, Colorful a décidé de poursuivre la conception de la ligne, mais de la rebaptiser et d'effectuer quelques ajustements mineurs pour se démarquer.







Colorful dévoile ses cartes graphiques GeForce RTX 3070 Customization Series, offrant aux utilisateurs la liberté de les personnaliser autant qu'ils le souhaitent















Les lecteurs se souviendront que Bilibili est une plateforme de médias sociaux chinoise très populaire qui propose de nombreux produits SE, des bonbons aux GPU, etc.



Colorful reprend la structure de refroidissement à deux faces de leur iGame RTX 3070 LHR Bilibili Edition, et lance deux nouveaux modèles : le COLORFUL RTX 3070 8GB iGame Customization OC et le COLORFUL RTX 3070 Ti 8GB iGame Customization OC. Comme vous pouvez le voir, les deux sont "overclockables" (d'où l'abréviation OC) où la variante non-Ti peut atteindre des vitesses d'horloge de boost de 1785 MHz (une augmentation de 3,5%) et la variante Ti atteindra 1800 MHz (une augmentation de 1,7%).



Le GPU COLORFUL RTX 3070 8 Go iGame Customization OC possède 5888 cœurs, 184 TMU, 96 ROPs, une horloge mémoire de 14 Gbps et 8 Go de mémoire GDDR6 256b. La variante Ti comporte 6144 cœurs, 192 TMU, 96 ROP, une horloge mémoire de 19 Gbps, et la même mémoire que sa variante non-Ti.



Il semble que les deux cartes soient des versions modifiées des GPU NVIDIA Founders Edition, la seule différence étant l'absence du "design de PCB en forme de V", alors que ces deux cartes ont un design rectangulaire plus simple. Les deux cartes proposent également un connecteur à 12 broches pour l'alimentation. Récemment, l'information avait été révélée que NVIDIA prévoyait "un connecteur d'alimentation PCIe Gen5 à 12 broches" depuis un certain temps, en raison de la compatibilité des connecteurs d'alimentation PCIe 5.0 et Molex MicroFit 3.0.







Actuellement, les deux dernières cartes NVIDIA Customization Series de COLORFUL sont "la carte d'alimentation 12 broches la plus personnalisable" actuellement sur le marché des GPU. La société expédie les cartes graphiques avec trois couvercles séparés, tous magnétiques, qui peuvent être placés directement sur la plaque arrière du GPU, ce qui permet de les échanger rapidement si nécessaire.



Pour l'instant, COLORFUL a listé les versions iGame RTX 3070 et iGame RTX 3070 Ti OC sur son site web, mais elles ne sont pas disponibles à la vente pour le moment. De plus, une sortie mondiale sera inexistante, ce qui signifie qu'elle ne sera probablement disponible que sur les marchés chinois.



WCCFTECH