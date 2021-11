Le pilote AMD Radeon 21.11.2 disponible pour Battlefield 2042.







Le second pilote Radeon Software Adrenalin du mois de novembre est disponible pour les cartes graphiques Radeon RX des familles Polaris, Vega, Navi et Navi 2X. Il s'agit de la version 21.11.2 toujours considérée comme optionnelle (beta).







Après avoir ajouté le support de la version beta publique (open beta) du jeu Battlefield 2042 au mois d'octobre dans le pilote 21.10.1, AMD revient à la charge à l'occasion de l'ouverture de l'accès anticipé (early access) aujourd'hui et de la sortie commerciale du jeu prévue pour la semaine prochaine (le 19/11/2021).



D'après les notes de version publiées par AMD, les performances de Battlefield 2042 sont améliorées jusqu'à 15 % avec les GPU Radeon RX 6000 Series à la résolution Ultra HD (4K) par rapport aux drivers 21.10.4. AMD a donc encore bien optimisé les choses par rapport au premier pilote conçu pour l'open beta. Evidemment les autres GPU profitent sans doute également d'une hausse des performances, mais peut-être à une moindre échelle.



Ces nouvelles optimisations pour Battlefield 2042 sont l'unique changement du pilote 21.11.2. Aucun bug ne semble avoir été corrigé.



Téléchargement



- Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 21.11.2 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS