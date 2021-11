ALPHACOOL nous propose un nouveau ventilateur : Le Aurora 140 mm.



Alphacool sort le ventilateur Rise Aurora 140 mm. Fourni avec les refroidisseurs AIO Eisbaer Pro Aurora 280 et 480 récemment sortis, le ventilateur Alphacool Rise Aurora 140 mm est maintenant vendu séparément pour que les utilisateurs puissent avoir des ventilateurs assortis sur leur châssis ou ajouter des ventilateurs supplémentaires au refroidisseur. Tout comme la version 120 mm, la gamme de vitesse de ce ventilateur est contrôlable par PWM et contient un total de 24 LED ARGB - 16 sur le cadre du ventilateur et 8 sur le moyeu du ventilateur. L'éclairage ARGB est entièrement personnalisable via un contrôleur spécial ou via la carte mère.







Le ventilateur Alphacool Rise Aurora 140 mm offre un débit d'air extrêmement élevé de 154,1 m3/h et une pression statique élevée de 2,20 mm/H20, ce qui le rend idéal pour les radiateurs ou comme ventilateur de châssis particulièrement puissant. Utilisant une connexion PWM, le ventilateur a une plage de vitesse de 0 à 2000 RPM. Le démarrage en douceur augmente la durée de vie du ventilateur et réduit également le risque de blessure. Dans la plage des basses vitesses, le ventilateur est presque silencieux et convient donc parfaitement aux systèmes silencieux.



Voici les spécifications :



- L x l x H : 140 x 140 x 25 mm,

- Vitesse de rotation : 0 - 2000 (+/- 10%),

- Palier de ventilateur : Palier lisse,

- Connexion : 4 broches PWM,

- Longueur du câble : 40 cm,

- Entrée d'alimentation : 12V DC,

- Max. Consommation de courant : 6,6 watts (max),

- Courant nominal : 0.50A (0.55A Max),

- Pression statique : 2,20 mm H 2 O,

- Débit d'air : 154,1 m³/h,

- Volume max : max. 38,4 dB (A),

- MTBF : 30,0000,

- Signal de l'indicateur de vitesse : Oui,

- Redémarrage automatique : Oui.



Disponibilité et Prix



Le ventilateur Alphacool Rise Aurora 140 mm est maintenant disponible chez Alphacool et ses revendeurs partenaires au prix de 19.99 euros (paquet individuel).



VORTEZ