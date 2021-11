ASUS présente la souris ProArt MD300 et le tapis de souris ProArt PS201 pour les créateurs.



ASUS présente la ProArt Mouse MD300 et le ProArt Mouse Pad PS201 conçus pour les professionnels de la création. La ProArt Mouse MD300 est la première souris dotée de l'innovant ASUS Dial que l'on retrouve sur la gamme d'ordinateurs portables ProArt Studiobook d'ASUS. D'autre part, le ProArt Mouse Pad PS201 est doté d'une bande de cuir élégante et de deux aimants cachés permettant de fixer le stylo ASUS.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Souris ProArt MD300



ASUS ProArt Mouse MD300 est la première souris qui fonctionne avec ASUS Dial, permettant aux créateurs d'effectuer des réglages rapides et précis. Cette souris haut de gamme est également dotée d'une molette de défilement latérale et de trois boutons avec des commutateurs de qualité professionnelle qui offrent des clics tactiles. La ProArt Mouse MD300 est dotée d'un capteur laser haute performance qui effectue un suivi jusqu'à 4200 ppp pour une précision inégalée, même lorsqu'elle est utilisée sur une surface en verre. La ProArt Mouse MD300 utilise des commutateurs Omron de qualité professionnelle. Il s'agit d'une souris sans fil dont l'autonomie peut atteindre 150 jours.



Tapis de souris ProArt PS201



Le tapis de souris ASUS ProArt PS201 est conçu avec précision pour les professionnels de la création et vise à compléter le stylo ASUS. Le tapis de souris est doté de deux aimants cachés pour accueillir le stylo ASUS, le câble de chargement et d'autres accessoires. Le tissu lisse et durable est facile à nettoyer grâce à sa surface déperlante et porte le traitement d'argent ionique ASUS Antibacterial Guard. Le tapis de souris est doté d'une base en silicone antidérapante qui assure une bonne prise sur le bureau.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- ASUS ProArt Mouse MD300 : Cliquez ICI,

- ASUS ProArt Mouse Pad PS201 : Cliquez ICI.



VORTEZ