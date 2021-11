AMD déconseille à son tour d'utiliser les disques durs SMR en RAID.







L'affaire des disques durs SMR avait fait couler beaucoup d'encre l'année dernière après que des utilisateurs aient constaté de très faibles performances de leurs systèmes RAID avec des disques durs de ce type. Certains constructeurs avait en effet remplacé leurs disques durs traditionnels de type CMR (Conventional Magnetic Recording) aussi appelés PMR (Perpendicular Magnetic Recording) par des disques utilisant la nouvelle technologie SMR (Shingled Magnetic Recording) qui s'avère bien moins performante dans certains scénarios.







La technologie SMR consiste à faire chevaucher les pistes de stockage afin d'augmenter fortement la densité des données ce qui permet aux fabricants soit de proposer des disques de très grande capacité soit de diminuer le nombre de plateaux et donc de réduire les coûts. Le fait que chaque piste magnétique recouvre partiellement la suivante rend compliqué les opérations d'écriture, car les têtes d'écriture (plus larges que les têtes de lecture) modifient donc les données de la piste concernée, mais aussi de celle d'à côté ! Pour résoudre ce problème, les données des deux pistes doivent êtes réécrites lors d'une opération d'écriture ce qui passe par des algorithmes complexes qui utilisent pour cela de la mémoire cache et des zones vides du disque dur. Bref, on se rapproche un peu des concepts d'optimisation utilisés sur certains SSD même s'il est ici question de pistes magnétiques et non de cellules de mémoire flash.



Hélas, cette méthode de réécriture des données sur un disque dur SMR n'est pas aussi efficace qu'une écriture classique sur un disque CMR/PMR et les performances peuvent littéralement s'écrouler lorsque le système demande d'importantes opérations d'écriture aléatoires ce qui est souvent le cas de serveurs ou de NAS qui utilisent plusieurs disques durs de manière redondante (RAID) que ce soit en utilisation courante, mais à plus forte raison lors de la reconstruction (rebuild) d'un volume RAID après une panne. En revanche, si le disque est utilisé principalement en lecture ou pour de l'archivage (écritures séquentielles), une architecture SMR peut parfaitement convenir.



Une autre difficulté liée aux HDD SMR vient de leur identification qui s'avère très compliquée puisque les constructeurs n'ont pas cru bon de clairement différencier les produits basés sur la technologie SMR de ceux basés sur une technologie conventionnelle. Pour savoir quel type de disque on possède, il faut jongler entre son numéro de modèle et son numéro de série puis chercher le renseignement voulu au fin fond des sites web des constructeurs du moins lorsqu'il est disponible.



Les marques Seagate, Toshiba, mais aussi Western Digital (et HGST) ont confirmé avoir bien eu recours à la technologie SMR dans de nombreux produits. La polémique avait d'ailleurs essentiellement touché les disques WD Red censés être optimisés pour un usage NAS mais dont les exemplaires SMR s'étaient avérés être très peu performants dans certaines situations évoquées ci-dessus. Pour information, les WD Red SMR ont un numéro de modèle comprenant la chaîne EFAX alors que les modèles CMR utilisent un identifiant du type EFRX.



L'affaire avait même pris tellement d'ampleur au printemps 2020 que plusieurs constructeurs avaient déconseillé d'utiliser des disques durs SMR dans leurs produits. C'est par exemple le cas du fabricant Synology qui annonce les HDD SMR comme incompatibles avec ses NAS dans les listes de compatibilité. De son côté ASUSTOR déconseille simplement l'utilisation de disques SMR.



Par ailleurs, d'après nos constatations, AMD vient tout juste de mettre à jour le guide PDF qui aide les utilisateurs pour configurer un volume RAID à base de SSD NVMe ou de HDD SATA sur une configuration AMD X570, X470, X370, X399, TRX40... Dans cette mise à jour du guide datée du début du mois de novembre 2021, AMD déconseille désormais fortement d'utiliser des disques durs SMR dans une grappe RAID créée avec l'utilitaire RAIDXpert2 puisque cela peut engendrer de faibles performances, voire causer des erreurs.



AMD confirme que les performances des disques SMR sont particulièrement dégradées lors d'une charge de travail élevée comportant beaucoup d'écritures aléatoires ce qui est souvent le cas d'un disque amorçable (boot drive) mais aussi lors des étapes de création et de reconstruction des grappes RAID, phases assez sensibles où l'on veut justement éviter de rajouter des problèmes aux problèmes ! Bref, les propos d'AMD nous font encore dire qu'il faut définitivement exclure les disques durs SMR de tout système RAID.



Téléchargement



- AMD NVMe/SATA RAID Quick Start Guide for Windows Operating Systems : Cliquez ICI.



