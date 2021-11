Le routeur mesh TP-link Archer AX72 Wi-Fi 6 et le répéteur RE600X.



Le AX72 permet une communication à haut débit avec un taux de transfert total de 5 400 Mbps pour six flux, et il est capable de jouer à des jeux en ligne et de diffuser des vidéos haute définition sans provoquer de tensions.











Un nouveau produit de routeur maillé LAN sans fil Wi-Fi 6 qui prend en charge IPv6 IPoE est désormais disponible à la vente en ligne. En outre, l'adoption de la technologie MU-MIMO 4x4 ainsi que de la technologie OFDMA a permis de multiplier par quatre environ le débit dans un environnement sans fil encombré par rapport à la norme précédente. Le OneMesh peut également prendre en charge une large gamme de fréquences grâce à ses six antennes externes, ses capacités de formation de faisceau et sa conception de maillage innovante.



La vitesse de transfert maximale est de 4 804 Mbps dans la bande 5 GHz, le maximum est de 574 Mbps dans la bande 2,4 GHz et la norme LAN sans fil est compatible avec IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g. Gigabit WANx1, Gigabit LANx4, et USB3.0x1 sont inclus dans l'interface, qui est alimentée par un processeur double cœur de 1 GHz et équipée d'un processeur double cœur de 1 GHz. Les dimensions extérieures de la boîte sont de 272,5 mm de large, 147,2 mm de profondeur et 49,2 mm de hauteur.











En outre, le répéteur Wi-Fi 6 compatible OneMesh "RE600X" sera présenté en même temps que le routeur OneMesh. La vitesse de transfert maximale dans la bande 5 GHz est de 1 201 Mbps, et la vitesse de transfert maximale dans la bande 2,4 GHz est de 574 Mbps. L'antenne est une antenne interne x2, et l'interface est une interface LAN gigabit x1. Les dimensions externes sont les suivantes : largeur 78 mm, profondeur 36 mm et hauteur 149 mm.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. L'AX72 coûte 106 euros et le RE600X 60 euros.



THE GURU3D