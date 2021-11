AMD ROCm 4.5 abandonne le support de l'architecture "Polaris".



La plateforme de programmation informatique ROCm d'AMD, concurrente de CUDA de NVIDIA, n'est plus compatible avec l'architecture graphique "Polaris" depuis la dernière mise à jour de la version 4.5. Les utilisateurs du git officiel de ROCm ont soulevé ce problème en supposant qu'il s'agissait d'un bogue, ce à quoi un responsable du support officiel d'AMD a confirmé que la carte graphique Radeon RX 480 de l'auteur de la première affiche n'est plus prise en charge.







Un autre utilisateur a testé sa RX 570 basée sur "Polaris 20", et elle n'est pas supportée non plus. Il est concevable que la RX 590 basée sur "Polaris 30", un GPU lancé en novembre 2018, ne soit pas supportée non plus. L'exclusion d'une architecture graphique vieille de trois ans de la plateforme de calcul envoie un mauvais message, en particulier aux utilisateurs de CUDA qu'AMD veut séduire avec ROCm. Les prix des GPU contemporains étant hors de portée, les étudiants en informatique doivent se contenter de cartes graphiques d'ancienne génération, comme celles basées sur "Polaris". NVIDIA CUDA prend en charge des GPU aussi ancien que "Maxwell" (septembre 2014).



TECHPOWERUP