Le COSMO C1 de Hollyland change la donne du streaming vidéo en direct sans fil

Le dernier-né de la série COSMO de Hollyland, le COSMO C1, établit une nouvelle référence dans la surveillance vidéo en temps réel avec jusqu'à 300m de visibilité directe grâce à la technologie transformative de transmission sans fil HEVO de Hollyland. Avec le COSMO C1, vous disposez enfin d'une solution complète et simple, pour diffuser en streaming et partager dans le cloud vos créations vidéo. Conçu pour une mise au point précise et une grande clarté d'image, le COSMO C1 est LA solution pour les vidéastes et les tireurs de mise au point. Le moment est venu d’accueillir une toute nouvelle expérience de visionnage fluide.

Vidéo fluide, même dans les situations difficiles La puissance du signal amplifiée du COSMO C1 et sa capacité anti-interférence supérieure dans le spectre 5,1 GHz-5,8 GHz garantissent une transmission vidéo fluide, même dans des environnements complexes. Le COSMO C1 est également le premier dans son domaine à intégrer la technologie UVC (USB Video Capture), et offre une solution entièrement simplifiée pour diffuser en streaming et partager dans le cloud vos travaux vidéo. HEVO utilise le saut de fréquence adaptatif (AFH), en seulement 0,001 seconde, aux extrémités de réception et de transmission, ainsi qu'une technologie de retransmission fluide. Ensemble, ces fonctionnalités vous offrent une fiabilité exceptionnelle, une puissance de signal accrue et des performances anti-interférences supérieures. Que vous utilisiez les modes de commutation manuel ou automatique, vous pouvez dire adieu aux scintillements, aux bugs et aux écrans noirs. De plus, vous pouvez gérer simultanément quatre de ces systèmes de transmission vidéo au même endroit sans compromettre la fluidité de la diffusion vidéo.



Connectivité USB-C simple Avec le COSMO C1, vous n'avez besoin que d'une seule connexion USB-C pour fournir une qualité vidéo Full HD 1080P60 à un ordinateur pour une diffusion streaming en direct, grâce à la prise en charge d'UVC (USB Video Capture) par HEVO. Aucun appareil de capture vidéo n'est nécessaire, ni de réglage supplémentaire. Il vous suffit juste de connecter un simple câble USB-C et cela fonctionne !



HEVO apporte une latence ultra-faible et des performances sans bug Basée sur le protocole développé par Hollyland, la technologie HEVO améliore l'efficacité du codage vidéo de 30 %. Le module d'accélération intégré dans le COSMO C1 atteint une latence ultra-faible, aussi faible que 40 ms, aidé par le saut de fréquence adaptatif (AFH) rapide de HEVO et la technologie de retransmission fluide. Il n'y a aucun compromis sur la sortie d'image et la latence de transmission sur une portée de 300 mètres.



Compatibilité et flexibilité inégalées Le COSMO C1 prend en charge les connexions HDMI et SDI sur les unités TX et RX, ainsi qu'une sortie SDI en boucle sur l'unité TX. Il peut fonctionner avec tout type de caméra, moniteur ou commutateur grand public. De plus, il existe trois options d'alimentation pour vous accompagner sur différentes scènes de tournage. L'alimentation DC est idéale pour les projets en intérieur, tandis que la batterie de la série N-PF/L et le port USB-C rendent l'unité plus portable pour les missions en plein air. L'indicateur de batterie faible rouge vous permet de savoir quand il vous reste 20 minutes d'autonomie, pour éviter les paniques de dernière minute.



Offre tout ce dont vous avez besoin Les points forts du COSMO C1 incluent une portée LOS allant jusqu'à 300m, une anti-interférence supérieure permettant de gérer quatre systèmes à un seul endroit, HEVO pour une faible latence et des sauts de fréquence stables, une vidéo full HD 1080P60 sur un seul câble USB, des options de montage vertical et horizontal, et trois options d'alimentation polyvalentes.



En savoir plus : https://www.hollyland-tech.com/detail-cosmoc1

Prix : 923 €

Où acheter : http://www.amazon.fr/dp/B09K75Q533

COSMO C1 est désormais disponible dans toutes les régions (il sera disponible en Russie en décembre).

Liste des revendeurs sur notre site : http://www.hollyland-tech.com/where-to-buy



Les points forts du COSMO C1

· Pas de scintillement ou d'écran noir avec HEVO

· Changement de canal indétectable

· Un seul câble USB-C nécessaire pour diffuser en streaming des vidéos FHD 1080P60 sur PC

· Latence proche de zéro avec HEVO

· Large compatibilité : entrée/sortie HDMI et SDI + sortie SDI en boucle

· La conception brevetée de loquet à bille sécurise les batteries

· Indicateur d'avertissement de batterie faible à 20 minutes

· Montage vertical et horizontal

· Trois options d'alimentation polyvalentes



À PROPOS DE HOLLYLAND TECHNOLOGY Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., ('Hollyland' ou 'Hollyland Technology'), offre aux clients à travers le monde des solutions professionnelles expressément conçues pour les données sans fil, la transmission audio et vidéo, et des solutions d’intercom sans fil depuis 2013. Devenant rapidement fournisseur mondial d’appareils et de solutions sans fil des plus compétitifs, toutes les avancées technologiques, innovations et services de Hollyland sont dédiées à mieux faciliter la collaboration dans n’importe quel environnement professionnel où la transmission et la communication audio et vidéo en temps réel sont requises. Hollyland dessert de nombreux marchés, notamment la réalisation de films, les tournages télévisés, la production vidéo, les émissions, la diffusion streaming en direct, les événements en direct et les expositions. Leurs produits ont toujours répondu aux exigences de production et de communication, de tailles et complexités variables. Pour plus d'informations, visitez www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.