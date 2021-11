TECHPOWERUP nous propose le test de : L'Intel Core i5-12600K.







Le Core i5-12600K "Alder Lake" est le processeur d'Intel le plus important dans le segment des performances, autour de la barre des 290 dollars, et il s'attaque aux AMD Ryzen 5 5600X et peut-être même aux Ryzen 7 5800X. Avant que Ryzen ne bouleverse l'industrie des processeurs, le Core i5 dans le segment des ordinateurs de bureau était constitué de processeurs à 4 cœurs/4 threads pendant longtemps, mais il a depuis vu son nombre de cœurs augmenter tous les deux ans en réponse aux gains de performance constants d'AMD.



Les puces Core i5 des 8e et 9e générations étaient dotées de 6 cœurs/6 threads, tandis que celles des 10e et 11e générations étaient dotées de 6 cœurs/12 threads, ce qui correspond à leurs homologues Ryzen 5. "Alder Lake" introduit l'architecture à cœur hybride dans le segment des ordinateurs de bureau, où l'on voit des combinaisons de cœurs "P" plus performants et de cœurs "E" efficaces, le middleware Intel Thread Director travaillant à bas niveau avec le système d'exploitation pour assurer le bon type de charge de travail pour les deux types de cœur.







Le Core i5-12600K que nous examinons aujourd'hui est techniquement un processeur à 10 cœurs/16 threads, avec six cœurs de performance dotés de la fonction HyperThreading et quatre cœurs d'efficacité qui n'en ont pas, d'où le nombre asymétrique de threads. Intel affirme que ses cœurs de performance "Golden Cove" offrent un gain IPC massif de 28 % par rapport aux cœurs "Skylake" qui ont alimenté cinq générations de processeurs Core, et un gain impressionnant de 19 % par rapport aux cœurs "Cypress Cove" qui alimentaient la génération précédente "Rocket Lake". Sur le papier, les cœurs "Gracemont" E sont tout à fait différents, égalant les cœurs "Skylake" en IPC à la bonne fréquence pour une fraction de la puissance. En outre, ils n'occupent qu'un quart de la surface de la puce des grands cœurs P.



Les deux types de cœurs fonctionnent à des fréquences d'horloge différentes. Les cœurs P tournent à 3,70 GHz en base et 4,90 GHz en boost, tandis que les cœurs E tournent à 2,80 GHz en base et 3,60 GHz en boost. Chacun des six cœurs P dispose de 1,25 Mo de cache L2 dédié, tandis que les quatre cœurs E partagent 2 Mo de cache L2. Les dix cœurs partagent 20 Mo de cache L3. Intel a supprimé la terminologie vague du TDP avec cette génération et a défini deux valeurs de puissance pertinentes pour le consommateur. Pour le i5-12600K, 125 W est la valeur de puissance de base du processeur, tandis que la valeur de puissance turbo maximale est fixée à 150 W. Le processeur peut fonctionner indéfiniment à la puissance turbo maximale ou osciller entre les deux valeurs à différents niveaux de puissance.



Les processeurs Core "Alder Lake" de 12e génération introduisent une nouvelle génération d'E/S, notamment PCI-Express Gen 5, mais uniquement pour l'emplacement PEG x16. L'emplacement M.2 NVMe attaché au processeur est toujours de la génération 4. Les processeurs sont également les premiers à être commercialisés avec la prise en charge de la mémoire DDR5, mais conservent la rétrocompatibilité avec la mémoire DDR4. Intel a veillé à ce que les fabricants de cartes mères disposent de nombreux produits avec des emplacements DDR4, si vous souhaitez conserver votre mémoire actuelle. Le bus du chipset voit sa bande passante doubler par rapport à la génération précédente et la connectivité PCIe Gen 4 est intégrée au chipset.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP