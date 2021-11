TECHPOWERUP nous propose le logiciel NVCleanstall en version 1.11.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de NVCleanstall, notre populaire utilitaire qui vous donne un bien meilleur contrôle sur l'installation de votre logiciel GeForce, vous permettant de filtrer plusieurs composants dont vous n'avez probablement pas besoin, comme Telemetry. La version 1.11.0 introduit la prise en charge de Windows 11. L'utilitaire recommandera désormais une mise à niveau des pilotes non-DCH vers les pilotes DCH, car NVIDIA a récemment cessé de publier des pilotes non-DCH.



Un nouveau paramètre a été ajouté, qui, lorsqu'il est activé, affiche le statut DLSS et la version de la bibliothèque par le biais d'une superposition dans le jeu. Les corrections et les améliorations comprennent un avertissement lors de la sélection de l'option "Disable NVIDIA Container" (qui cassera le panneau de contrôle NVIDIA) ; des bogues liés à plusieurs paquets de pilotes tiers en raison d'un problème de sensibilité à la casse, etc.







Le journal des modifications est le suivant :



- Ajout de la prise en charge de Windows 11

- NVIDIA ne publie plus de pilotes non DCH. NVCleanstall recommandera désormais une mise à niveau de non-DCH à DCH lorsqu'un pilote plus ancien que 496.13 est installé.

- Sur l'écran final, vous pouvez désormais choisir plusieurs tâches parmi "Installer", "Afficher dans le dossier" et "Construire le paquet".

- Ajout d'une option "Tweaks" pour afficher l'état et la version du DLSS dans le jeu.

- Ajout d'un avis à l'option "Désactiver le conteneur NVIDIA" précisant que son activation entraînera la désactivation du panneau de configuration NVIDIA.

- Correction de problèmes avec certains paquets de pilotes tiers en raison d'un problème de sensibilité à la casse.

- Amélioration du flux de création des SFX pour éviter les situations de concurrence.

- Correction du problème de redessin de la fenêtre de NVCleanstall pendant quelques secondes après l'installation du pilote.

- Pour résoudre un problème de compatibilité avec winget, NVCleanstall attend désormais la fin du programme d'installation avant de se terminer.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP